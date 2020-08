Zum ersten Mal seit Jahrzehnten: Stummfilm-Klassiker „Der Golem“ wieder komplett zu sehen

Anzeige

Der Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“ gilt als expressionistischer Klassiker. Nun wird die verschollenen geglaubte Filmmusik – und natürlich auch der Film selbst – nächste Woche in Weimar erstmals seit Jahrzehnten komplett mit rekonstruierter Musik wieder aufgeführt.

Der Weimarer Stummfilmmusiker Richard Siedhoff hat die Überbleibsel der Komposition entdeckt und rekonstruiert. Zu sehen und zu hören gibt es den „Golem“ am 3. September im Deutschen Nationaltheater im Weimar, wie die beteiligte Bauhaus-Universität Weimar am Mittwoch mitteilte. Innerhalb des Kunstfests Weimar begleitet die Staatskapelle Weimar die Aufführung in einer Besetzung, wie es zur Zeit der Uraufführung des Films 1920 üblich war.

Der Film von Regisseur Paul Wegener behandelt die Legende des Golems – ein künstliches Wesen, das zur Rettung der Juden geschaffen wurde, sich aber später gegen seine Schöpfer wandte. Die Filmmusik schrieb der jüdische Komponist Hans Landsberger.