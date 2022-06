ARD Radio-Festival: Das steht 2022 auf dem Programm

Anzeige

Über 100 klassische Konzerte und Opern in Web, TV und Radio! Für ihr Publikum bieten das ARD Radio-Festival und der 3sat-Festspielsommer ein umfangreiches Musikangebot. Übertragen wird unter anderem von den Festspielen aus Bayreuth und Salzburg, vom MDR-Musiksommer, dem Schleswig-Holstein Musikfestival und vom Rheingau Musik Festival.

Den Auftakt machte bereits der 3sat-Festspielsommer mit den Wiener Philharmonikern unter Andris Nelsons am 16. Juni beim Sommernachtskonzert Schönbrunn, bevor der MDR-Musiksommer mit der Stardirigentin Marie Jacquot am 9. Juli in Wernigerode das ARD Radio-Festival eröffnet.

Die Festivalsaison 2022 startet

Das ARD Radio-Festival sendet vom 9. Juli bis 16. September 2022 gemeinsam mit allen neun ARD-Kulturradios gut hundert Konzerte und Opern – knapp 25 davon live. 3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRF und ARD, zeigt zudem vom 16. Juni bis 17. September Opern- und Konzertübertragungen beim diesjährigen 3sat-Festspielsommer.

Alle Konzerte und Opern gibt es im Anschluss in der ARD Audiothek, sowie ausgewählte Konzerte in der ARD Mediathek und in der 3sat Mediathek zum Abrufen. Präsentiert werden weitere Konzerte und Opern vom Musikfest Berlin, dem Kissinger Sommer, vom Bachfest Leipzig, von den Bregenzer Festspielen sowie Klassik am Odeonsplatz.

Quelle: ARD/ RBB

Bildquelle: radioretro: © Viktor Gmyria - stock.adobe.com