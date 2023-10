Deutschlandfunk-Sender feiern 100 Jahre Radio: Sonderprogramm mit Highlights und Fundstücken

Anzeige

Das Radio in Deutschland wird 100 Jahre alt. Ab Mittwoch feiern alle Deutschlandfunk-Programme das Jubiläum mit Sondersendungen.

Schon im Vorfeld des historischen Radio-Jahrestags am 29. Oktober wollen sich Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova mit der Geschichte des Mediums beschäftigen. Das teilte Deutschlandradio Anfang Oktober mit. Beleuchtet werden soll Radio dabei sowohl als künstlerischer Motor, Massenmedium und Dialogplattform.

Alle Deutschlandfunk-Sender erstmals zusammengeschaltet

Am 11. Oktober wollen die Deutschlandfunk-Programme auf das Jubiläum einstimmen. Von 10.05 Uhr bis 12 Uhr läuft auf den Sendern die „Radioshow 100 Jahre Radio“, für die laut Deutschlandfunk erstmals alle drei Programme zusammengeschaltet werden. Jenni Gärtner, Sarah Zerback und Korbinian Frenzel sollen die Show aus dem denkmalgeschützten RIAS-Gebäude moderieren, das heute das Berliner Funkhaus von Deutschlandradio ist, erklärt der Anbieter. In knapp zwei Stunden sollen Fundstücke und Highlights aus der Radio-Geschichte präsentiert werden. Dazu kommen Promis wie Günther Jauch, Kevin Kühnert und Claus Kleber zu Wort, wie man der Programmankündigung entnehmen kann.

Sondersendungen zum Radio-Jubiläum

Darüber hinaus kündigte Deutschlandradio zahlreiche weitere Formate an, die auf 100 Jahre Radio zurückblicken sollen. Unter anderem befasst sich der „Büchermarkt“ im Deutschlandfunk am 11. Oktober um 16.10 Uhr mit der Bedeutung des Radios für die Literatur. Daneben sind Klangkunstsendungen am 13. und 27. Oktober um 00.05 Uhr und 10.08 Uhr angekündigt. Ab dem 16. Oktober sollen täglich am Nachmittag Originalton-Collagen in Deutschlandfunk Kultur und im Deutschlandfunk gesendet werden.

Der Bedeutung und Zukunft des Radios widmen sich außerdem die Deutschlandfunk-Sendungen „Systemfragen“ (26. Oktober, 20.10 Uhr) und „Lebenszeit (27. Oktober, 10.08 Uhr). Seit dem 5. Oktober widmen sich ausgewählte Sendungen nebenbei der Verbindung von Radio und Musik. Am eigentlichen Jubiläumstag am 29. Oktober überträgt Deutschlandfunk Kultur das Festkonzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin live ab 20.03 Uhr. Weitere Informationen zum Jubiläum findet man auf einer Themenseite von Deutschlandradio.

