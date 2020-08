Ab heute: Discovery und GolfTV bringen 2. Staffel der Exklusiv-Serie “My Game: Tiger Woods”

Anzeige

Golffans können sich auf neue Folgen der exklusiven Masterclass-Serie “My Game: Tiger Woods” freuen:

Discovery Golf und GolfTV powered by PGA Tour haben bekanntgegeben, dass die zweite Staffel am heutigen 20. August weltweit Premiere feiert. In zehn Episoden zeigt Tiger Woods seinen Fans dabei zum ersten Mal seine „Shotmaking Secrets“.

Gefilmt wurde die Serie im Juni diesen Jahres im Dye Preserve in Jupiter, Fla. “My Game: Tiger Woods” wird dem internationalen Publikum über den Live- und On-Demand-Videostreaming-Service GolfTV zur Verfügung stehen. Die erste Episode kann ab sofort kostenlos angeschaut werden und die komplette Serie ist mit einem GolfTV-Live-Abonnement abrufbar.