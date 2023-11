Amazon Prime Video: Neustarts im Dezember mit Eddy Murphy und LOL

Zum Jahresende kommen noch einmal etliche Filme und Serien zu Amazon Prime Video, etwa Ein Eddy Murphy-Film und ein „LOL“-Weihnachtsspecial. Alle Dezember-Neustarts im Überblick.

Im Dezember wird es weihnachtlich bei Amazon Prime Video. Eddy Murphy muss in „Candy Cane Lane“ gegen magische Kreaturen kämpfen, um Weihnachten für alle zu retten. Und beim „LOL: Last One Laughing Xmas-Special“ treten die Kandidatinnen und Kandidaten diesmal in Zweierteams an, um ihre Kontrahenten zum Lachen zu bringen.

Aber auch alle „Harry Potter“-Fans können sich für einen Film-Marathon bereitmachen, denn Prime Video nimmt alle acht Filme und einen der „Phantastische Tierwelten“-Spinoffs neu ins Programm. Weitere Klassiker und neuere Erscheinungen für die Weihnachtstage sind etwa „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „Fargo“, „Elvis“ und „The Cell“.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Dezember 2023

Ray Donovan | Staffel 7: ab 1. Dezember

The Bad Guy | Staffel 1: ab 8. Dezember

Harrow | Staffel 1-3: ab 14. Dezember

Reacher | Staffel 2: ab 15. Dezember

LOL: Last One Laughing Xmas-Special: ab 22. Dezember

Dezember 2023: Neue Filme bei Amazon Prime Video

Neue Titel zum Leihen und Kaufen im Dezember