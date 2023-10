LOL Xmas Special: Termin steht fest

Anzeige

„LOL: Last One Laughing“ feiert dieses Jahr eine Weihnachtsparty ohne Lachen. Der Termin für das „LOL Xmas Special“ steht nun fest.

Stille Nacht, keiner lacht – unter diesem Motto findet zu Weihnachten 2023 die etwas andere Weihnachtsfeier von „LOL: Last One Laughing“ statt. Angekündigt wurde das „LOL Xmas Special“ bereits vor einigen Wochen, jetzt hat Amazon Prime Video den Starttermin bekanntgegeben. Am 22. Dezember ist es soweit. Dann wird die Original Serie bei Prime Video abrufbar sein.

Gastgeber Michael Bully Herbig lädt acht Comedians zum „LOL Xmas Special“ 2023 ins Bergchalet. (Bild: 2020 Amazon.com, Inc.)

In der Weihnachtsausgabe dabei sind folgende acht Comedians: Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian. Wie immer gilt es, die Konkurrenz zum Lachen zu bringen, selbst aber keinen Mundwinkel zu verziehen. Anders als in den bisher vier regulären Staffeln treten die acht Komikerinnen und Komiker jedoch nicht einzeln gegeneinander an, sondern in Zweierteams.

In gewohnter Manier wird Gastgeber Michael Bully Herbig die Teams dabei überwachen und beim kleinsten Lachen aus dem Spiel werfen. Am Ende winken 50.000 Euro, die für einen guten Zweck nach Wunsch des Siegers gespendet werden.

