ARD Plus feiert 75 Jahre Otto und nimmt Kult-Show ins Programm

ARD Plus hat seine Streaming-Highlights für den August angekündigt und nimmt unter anderem die große Kult-Show von Otto Waalkes ins Programm.

Bereits ab dem 22. Juli kann man die ersten acht Episoden der „Otto Show“ sowie das Special „So ein Otto“ bei ARD Plus streamen. An diesem Tag feiert der berühmte Komiker seinen 75. Geburtstag. Die Fernsehsendung hatte in den 70er-Jahren erheblich zum Durchbruch des Ostfriesen beigetragen. Am 22. Juli werden auch im linearen TV zahlreiche Sonderprogrammierungen gezeigt, darunter ebenso alte Highlights aus der „Otto Show“. Weitere Informationen dazu findet man im Bericht von DIGITAL FERNSEHEN.

Neue Filme und Serien bei ARD Plus

Daneben hat der Anbieter weitere neue Programmpunkte für die kommenden Wochen angekündigt. So zeigt die kostenpflichtige Streaming-Plattform etwa ab dem 3. August die Staffeln 3 und 4 der Comedyserie „Stetch Up“ sowie ab dem 17. August die Krimi-Serie „Bozen Krimi“. Zum Monatsanfang wandern außerdem vier Animationsfilme mit „Wallace and Gromit“ ins Programm. Weitere Filmstarts sind „Das Haus“ (10. August), „Zero“ (1. August) und „Flügel aus Beton“ (10. August). Weiterhin zeigt der Streaming-Anbieter ab dem 31. August die Jugendserie „Spellbinder – Im Land des Drachenkaisers“.

