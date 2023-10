ARD und ZDF Mediathek: Das sind die Serien-Highlights im November

Anzeige

Zu den Serien-Highlights in der ARD und ZDF Mediathek gehört im November unter anderem eine neue Reihe über den umstrittenen Elon Musk.

Ab dem 1. November ist „Elon Musk – Genie und Wahnsinn“ in der ZDF Mediathek abrufbar. In der dreiteiligen Doku-Reihe sollen Menschen zu Wort kommen, die dem Tech-Unternehmer nahe stehen. Ab dem 22. November erscheint in der ZDF Mediathek außerdem die sechsteilige Doku-Serie „Russian Wonderland – Krieg und Frieden auf der Krim“ über den Entertainer Spartak, der in dem Urlaubshotspot auf der Krim arbeitet.

Als weitere Serien-Highlights kündigt das ZDF für den November unter anderem die Starts der Thriller-Serie „Juliet“ (19. November), „Die zweite Welle“ (4. November) oder auch „The Sense of Tumour“ (11. November) an. Ab dem 11. November kann man auch die vier Staffeln der Thriller-Serie „Die purpurnen Flüsse“ beim ZDF streamen.

„Wer wir sind“ läuft ab dem 10. November in der ARD Mediathek. Foto: MDR/ VIAFILM

Neue Serien-Highlights in der ARD Mediathek

Zu den ARD-Serien-Highlights in der Mediathek gehören im November derweil die Miniserie „Wer wir sind“ (ab dem 10. November), in der sich eine Abiturientin politisch radikalisiert, sowie die Doku-Serie „Kennedy – Schicksalsjahres eines Präsidenten“ ab dem 12. November. Ab dem 14. November gibt es außerdem Einblicke in die „Unfallklinik“. Drei Tage später startet mit der achtteiligen Serie „The Messenger – Seltsame Botschaften“ eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Markus Zusaks.

Quelle: ARD, ZDF