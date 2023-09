Basketball-WM-Halbfinale Deutschland – USA nicht live im Free-TV, aber gratis

Anzeige

Größter Erfolg für deutschen Basketball seit 21 Jahren: MagentaSport zeigt das WM-Halbfinale Deutschland gegen USA am Freitag kostenlos und exklusiv – obwohl man die TV-Rechte angeboten hat.

Im Halbfinale wartet am Freitagnachmittag Top-Favorit USA. Dieses Spiel zeigt MagentaSport in Deutschland exklusiv und für alle kostenlos und ohne Registrierung – schon ab 13.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, das Spiel selbst geht rund eine Stunde später los.

Trotz erfolgloser Such nach Free-TV-Partner: Telekom-Strategie geht laut TV-Chef Arnim Butzen

„Unsere TV-Strategie geht auf. Basketball und die DBB-Auswahl elektrisieren die Massen. Wir erzielen Rekordnutzungszahlen und freuen uns, dass wir allen Fans in Deutschland kostenfrei die Spiele des deutschen Teams in Top-Qualität zeigen. So kann jeder in Deutschland am Erfolg dieses Teams teilhaben und in den Live-Übertragungen mitfiebern. Der Zugang ist für alle offen, kostenlos und ohne Registrierung. Wir bringen basierend auf unseren herausragenden Netzen die Sportbegeisterung aus Asien überall hin, wo die Fans ihr Team sehen möchten: Zuhause auf ihren SmartTV-Geräten mit der MagentaSport-App, über unsere MagentaTV Plattform, unterwegs mit der MagentaSport mobile App oder im Büro auf magentasport.de. Das ist innovative Sportberichterstattung im digitalen Zeitalter“, so Arnim Butzen.

Auf der anderen Seite hat man nahezu nimmermüde potenziellen Free-TV-Partner wie der RTL, ARD und ZDF TV-Rechte an den Spielen der im Turnier-Verlauf immer weiter gekommenen deutschen Nationalmannschaft angeboten. Was das Finale angeht, könnte die Debatte bei einem deutschen Erfolg gegen die US-Stars vielleicht nochmal neu entfachen.

Großer Basketball-WM-Halbfinaltag erst Kanada – Serbien, dann Deutschland – USA

Die Halbfinalrunde wird morgen ab 10.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das Spiel Kanada gegen Serbien gestartet. Ab 13.45 Uhr beginnt bei MagentaSport der Countdown aus dem WM-Studio zum größten Spiel einer deutschen Basketball-Mannschaft seit 21 Jahren: Deutschland gegen USA. Bereits um 13.45 Uhr beginnen bei MagentaSport am morgigen Freitag die Vorberichte aus dem WM-Studio, ab 14.40 Uhr steigt dann die Halbfinal-Partie gegen die USA.

All 92 Spiele live bei MagentaSport und MagentaTV

MagentaSport und MagentaTV zeigen die Basketball-WM komplett live noch bis Sonntag, 10. September, mit dem Finale ab 13.30 Uhr als goldenen Abschluss.

