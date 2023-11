„Being Michael Schumacher“: ARD-Serie kommt online und im TV

Anzeige

Der Formel 1-Star Michael Schumacher bekommt 10 Jahre nach seinem tragischen Unfall eine Doku-Serie bei der ARD.

Sieben Mal war Michael Schumacher Formel 1-Weltmeister, kurz nach Ende seiner Rennfahrer-Karriere erlitt er im Dezember 2013 einen schweren Skiunfall, der ihn fast das Leben kostete. Fast genau zehn Jahre später erscheint nun die Doku-Serie „Being Michael Schumacher“, die die Karriere des Rennfahrers nachzeichnet. Zunächst erscheint die fünfteilige Serie am 14. Dezember in der ARD Mediathek, im linearen TV läuft sie am 28. Dezember um 23.35 Uhr.

Schumachers gesundheitlicher Zustand ist seit dem Unfall öffentlich nicht bekannt, der ehemalige F1-Star ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und trotzdem sei er immer noch da, bekräftigt die ARD in einer Mitteilung. Insbesondere in der Formel 1, wo etwa Lewis Hamilton seinen siebenmaligen Weltmeister-Rekord zwar einholte, niemand ihn bisher jedoch übertrumpft hat.

„Being Michael Schumacher“: Von der Kartbahn aufs Formel 1-Siegertreppchen

© apfelweile – stock.adobe.com

„Being Michael Schumacher“ von Andreas Troll verfolgt den Weg des Jungen von der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer globalen Ikone des Motorsports. Ein Weltstar, der die Formel-1-Strecken kompromisslos beherrscht, heißt es in der Meldung weiter, aber nie seine Herkunft vergisst. „Ein Mensch, der sein Visier nur in seltenen Momenten öffnet und einen scheuen, sehr freundlichen und humorvollen Charakter zu erkennen gibt. Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt.“

Bereits letztes Jahr zeigte die ARD „Being Jan Ullrich“. Die Doku über den deutschen Radsport-Profi erzielte mit über drei Millionen Abrufen einen Bestwert für die Mediathek. Mit Michael Schumacher hofft der Sender sicherlich auf einen ähnlichen Erfolg.