Bekommt „Moon Knight“ keine 2. Staffel?

Spendiert Disney „Moon Knight“ keine 2. Staffel? Die Marvel-Serie ist bei Kritikern und Publikum gleichermaßen beliebt – doch nun gibt es einen Anhaltspunkt für ein jähes Ende.

Mit der Comic-Serienadaption „Moon Knight“ zieht Disney+ einen relativ unbekannten Marvel-Helden in die erste Reihe. Dieser wird von „Dune“-Star und „Star Wars“-Darsteller Oscar Isaac wunderbar verkörpert – und überzeugt derzeit in der ersten Staffel beim Streamingdienst die Kritik und das internationale Publikum.

Doch nun gibt es Gerüchte, dass Disney trotz des Erfolges von „Moon Knight“ keine zweite Staffel für die Marvel-Geschichte vorgesehen hat. Diese Mutmaßungen basieren auf der Tatasche, dass die Marvel Studios sowohl „Moon Knight“ als auch „Hawkeye“ und „WandaVision“ für die Kategorie „Limited Series“ bei den Emmy-Awards ins Rennen schicken wollen.

2. Staffel für „Moon Knight“: Nichts ist derzeit sicher

In dieser Award-Sparte sollen allerdings nur Produktionen antreten können, die eine geschlossene Geschichte erzählen und nicht mit der gleichen Hauptfigur in Folgestaffeln weitererzählt werden. Doch bedeutet das direkt das Ende für „Moon Knight“ nach Staffel 1? Eigentlich nicht.

Schließlich ist die genannte Kategorie bei den Emmys selbst Wackelkandidatin – nicht zuletzt, weil Serienmacher im Bezug auf Fortsetzungen auch gerne mal ihre Meinung ändern. Darüber hinaus braucht der „Moon Knight“ im Marvel-Universum nicht unbedingt eine eigene Serie, um weiter regelmäßig in Erscheinung zu treten. So besuchen sich ebenfalls bei Disney+ auch schon Boba Fett und der Mandalorian im „Star Wars“-Universum unbeschwert gegenseitig in ihren jeweiligen Serien.

