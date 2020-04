„Bild“ startet Polit-Talk „Jetzt reden Vier“ mit Charlotte Würdig

„Jetzt reden Vier“: So heißt der neue wöchentliche Polit-Talk bei Bild. Das Besondere daran – nur Frauen kommen hier zu Wort.

Ab dem heutigen 30. April diskutieren bei „Jetzt reden Vier“ jeden Donnerstag um 17 Uhr vier prominente Frauen über Aktuelles aus Politik und Gesellschaft. Dabei reden sie 30 Minuten lang über die drei wichtigsten Themen, die Deutschland in dieser Woche bewegen. Die Sendung wird live-on-tape von Maz&More produziert und ist auf der Webseite von Bild, bei Bild auf Youtube und Facebook sowie bei Waipu.tv zu sehen.

Feste Teilnehmerinnen der Talkrunde sind Moderatorin Charlotte Würdig, die deutsche Fernsehjournalistin, Autorin und Filmemacherin Düzen Tekkal sowie „Bild“-News-Reporterin Patricia Platiel. Jede Woche laden sie eine weitere prominente Frau ins Studio in der Fernsehwerft in Berlin ein. Ihr erster Gast bei „Jetzt reden Vier“ ist die Schauspielerin Uschi Glas.

Charlotte Würdig: „Als Unternehmerin, Moderatorin und Mama von zwei Söhnen weiß ich, wie herausfordernd der Spagat zwischen als Mutter da sein und Geschäftsfrau ist.“ Auch die „unbequemen Themen“ sollen angesprochen werden.

Die Autorin und Journalistin Düzen Tekkal, die sich seit vielen Jahren für Menschenrechte einsetzt, habe eine klare Haltung und scheue keine Auseinandersetzung: „Mit anderen klugen Frauen über Politik und Gesellschaft zu diskutieren, eine solche Plattform hat bisher gefehlt.“

Und auch Patricia Platiel ist dieser Meinung: „So ein Forum habe ich bislang vermisst, auch bei Bild. Ich freue mich auf starke Meinungen von vier starken Frauen.“ Seit zehn Jahren ist Platiel Journalistin, ihre Karriere fing als EU-Korrespondentin für Bild in Brüssel an. Heute moderiert die dreifache Mutter vor allem die Bild-News. Den Humor habe sie bei all dem Stress nie verloren.

Die neue Talkshow „Jetzt reden Vier“ startet heute, am Donnerstag, 30. April, um 17 Uhr auf der Webseite von Bild, bei Bild auf Youtube und Facebook sowie bei Waipu. Gast der ersten Sendung ist Uschi Glas.