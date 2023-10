Bollywood-Sender Zee One kommt als Fast Channel zurück

Anzeige

Im Corona-Jahr 2020 stellte der Free-TV-Sender Zee One den Betrieb ein. Nun allerdings kommt der Bollywood-Kanal als Fast Channel zurück.

Nach vier Jahren Sendebetrieb stand der Free-TV-Sender Zee One im Mai 2020 vor dem Aus. Damals machte die Geschäftsführung die verheerenden Corona-Maßnahmen für die Einstellung verantwortlich, wie auch DIGITALFERNSEHEN damals berichtete. Laut dwdl.de ist Nun jedoch das überraschende Comeback von Zee One als neuer linearer Fast Channel erfolgt.

Zee One jetzt bei Samsung TV Plus

Der kostenlose Streamingdienst Samsung TV Plus hat laut dwdl.de Zee One also jetzt als linearen Fast Channel in sein Portfolio aufgenommen. Die Geschäftsführung verkündete es als das erklärte Ziel, den Zuschauerinnen und Zuschauen wieder die Welt von Bollywood näher bringen zu wollen. Offensichtlich scheint man heute also von einem größeren Publikumsinteresse an jenen Bollywood-Inhalten ausguzehen, als dies noch im Jahr 2020 der Fall war.

Eine Menge Bollywood im Programm

Das Bollywood-Kino hatte im Westen schon mehrere Berg- und Talfahrten erlebt, scheint sich aber einen durchaus stabilen Platz erobert zu haben. Jüngst zeigte dies vor allem S.S. Rajamoulis heillos überzogenes Action-Spektakel „RRR“ (2022). Auf dem wiederbelebten Fast Channel Zee One gehören u. a die Serie „Jodha Akbar“ oder „Kundali Bhagaya – Wege des Schicksals“ zum Programm.