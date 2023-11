„Bosch“: Prime Video bestätigt weitere Spinoff-Serienproduktion

Die Amazon-Serie „Bosch“ (Titelbild aus Staffel 6) bekommt nach „Legacy“ ein weiteres Spin-off.

Grünes Licht für die Produktion eines Bosch-Spinoffs. Die Serie basiert auf dem Werk des New York Times-Bestsellerautors Michael Connelly. Connelly wird das Projekt mit seiner Produktion Hieronymus Pictures zusammen mit Fabel Entertainment produzieren. Michael Alaimo („The Closer“, „The Man Who Fell To Earth“) und Kendall Sherwood („Major Crimes“, „Your Honor“) werden als Showrunner fungieren. Die 10-teilige Dramaserie wird exklusiv bei Prime Video starten.

Neues „Bosch“-Spinoff noch ohne Namen

Die noch unbetitelte Serie folgt Detective Renée Ballard, die mit der Leitung der neuen Abteilung für ungeklärte Fälle, der sogenannten Cold Case Division, des LAPD betraut ist – einer schlecht finanzierten, rein ehrenamtlichen Einheit mit der größten Fallanzahl in der Stadt. Mit Entschlossenheit geht Ballard diese auf Eis gelegten Fälle an. Als sie bei ihren Ermittlungen eine größere Verschwörung aufdeckt, ist sie auf die Unterstützung ihres pensionierten Verbündeten Harry Bosch angewiesen, um die Gefahren zu bewältigen, die sowohl ihre Einheit als auch ihr Leben bedrohen.