„Breaking Bad“-Star Bryan Cranston bald in neuem Streaming-Film zu sehen

Die Hollywood-Stars Bryan Cranston („Breaking Bad“) und Annette Bening („American Beauty“) sollen bald in einer Komödie des Streamingdienstes Paramount+ als Ehepaar zu sehen sein.

Die beiden übernehmen die Titelrollen in der Produktion „Jerry and Marge Go Large“, wie mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit) mit Bezug auf eine Mitteilung der Mediengruppe ViacomCBS berichteten. Demnach spielen Cranston und Bening in der Komödie ein Rentner-Ehepaar, das mithilfe eines mathematischen Tricks 27 Millionen US-Dollar im Lotto gewinnt und mit dem Geld seine verschlafene Heimatstadt in Michigan auf Vordermann bringt. Regie führt demnach David Frankel („Der Teufel trägt Prada“).

Das Skript von Brad Copeland („Arrested Development“) basiert auf einer wahren Geschichte, die erstmals von der «Huffington Post» veröffentlicht wurde. Die Dreharbeiten für den Film sollen im Juli starten, ein Termin für die Veröffentlichung war zunächst nicht bekannt.