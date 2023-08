Mit diesen Spielen starten DAZN und Prime heute in die CL-Saison

Anzeige

Die Champions League-Saison startet heute bei DAZN und Prime mit den Play-offs: Unter anderem mit Galatasaray, den Glasgow Rangers und Royal Antwerpen.

Bis zum Start Gruppenphase am 19. und 20. September ist es zwar noch etwas hin, damit diese aber am 31. August ausgelost werden kann, stehen ab heute zunächst noch einige Play-Off-Duelle an. An diesem Dienstag (22. August) sind zunächst drei Partien angesetzt, von denen ein Spiel live bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Live bei DAZN und Prime: Sechs Champions-League-Plätze noch zu vergeben

Tschenstochau (Polen) – FC Kopenhagen (DAZN & DAZN 2)

PSV Eindhoven – Glasgow Rangers (Amazon Prime Video)

Royal Antwerpen – AEK Athen (DAZN & DAZN 1)

Am Mittwoch (23. August) folgen dann noch weitere drei Play-Off-Spiele:

Maccabi Haifa – Young Boys Bern (DAZN & DAZN 1)

Molde FK – Galatasaray Istanbul (DAZN & DAZN 2)

Sporting Braga – Panathinaikos Athen (DAZN)

In der kommenden Woche zeigt Prime dann das Rückspiel zwischen Galatasaray und Molde FK, da die Begegnungen dann in umgekehrter Reihenfolge am Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden. Die restlichen Partien laufen wieder bei DAZN.

