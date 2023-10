Boxen: DAZN zeigt aufgeladene Crossover-Kämpfe heute live

Anzeige

Bei der „MF & DAZN: X Series“ mit Duellen zwischen KSI und Tommy Fury sowie Logan Paul gegen Dillon Danis treffen heute erbitterte Kontrahenten aufeinander. Eine Veranstaltung im Vorfeld endete in einer Schlägerei.

Fliegende Flaschen, heftige Diskussionen und ein Wutanfall, der in einer Schlägerei mündete: Die Pressekonferenz im August zum Boxduell zwischen KSI und Tommy Fury war so explosiv, dass Sicherheitspersonal eingreifen und das Event vorzeitig beenden musste. Heute Abend dürfen sich der ungeschlagene Profiboxer Tommy Fury und Youtuber und Rapper KSI nun ganz offiziell schlagen, in der AO Arena in Manchester. Fury sagte über seinen Rivalen, er werde ihn in vier Runden „in den Schlaf schicken“. KSI konterte: „Ich kann es kaum erwarten, all die Zweifler zum Schweigen zu bringen“. Die letzte Pressekonferenz vom Donnerstag, in Vorbereitung auf den Kampf zwischen KSI und Fury, gibt es als Live-Mitschnitt auf Youtube.

DAZN: Crossover-Boxing mit Social-Media-Stars und Profisportlern

DAZN überträgt das Crossover-Duell live und exklusiv ab 20 Uhr. Doch nicht nur KSI und Fury treffen bei der „MF & DAZN: X Series“ aufeinander, auch ein weiterer Social-Media-Star kehrt in den Boxring zurück: Logan Paul tritt gegen MMA-Fighter Dillon Danis an. Letzteren überraschte Paul bei einer Pressekonferenz mit einer Geburtstagstorte, auf der Danis ausgeknockt zu sehen war. Provozieren im Vorfeld gehört zum Crossover-Boxing offensichtlich dazu. Beim Crossover-Boxen treten Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen gegeneinander an.

Anzeige

DAZN führt heute erstmals PPV-Funktion ein

Im Rahmen des heutigen Boxkampfs führt DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstmals die PPV-Funktion ein. Mit „Pay per View“ können DAZN-Kunden das Event einzeln zu ihrem bestehenden Abo hinzubuchen. Die Option findet sich im Bereich „Mein Konto“. Der Boxabend der „MF & DAZN: X Series“ kostet 14,99 Euro.

Lesen Sie bei Interesse auch: DAZN kauft TV-Rechte für Frauenfußball-Liga in Italien