DAZN kauft TV-Rechte für Frauenfußball-Liga in Italien

Anzeige

DAZN erweitert seine TV-Rechte im Frauenfußball und überträgt ab sofort die erste italienische Liga der „Serie A Femminile“ für die Saison 2023/24.

Anzeige

DAZN hat nun die TV-Rechte für sechs der wichtigsten Wettbewerbe im Frauenfußball. Zu der UEFA Women’s Champions League, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der Liga F, der Arkema D1 und der NWSL kommt nun mit der Serie A Femminile die höchste italienische Fußball-Liga der Frauen.

TV-Rechte für italienischen Spitzenfußball jetzt exklusiv bei DAZN

Die Vereine der Serie A Femminile haben jüngst besonders in Form von Juventus Turin auf der europäischen Bühne auf sich aufmerksam gemacht. In der Saison 2021/22 schaffte es die „Alte Dame“ bis ins Viertelfinale der Königsklasse, wo man dann gegen Rekordmeister Olympique Lyon verlor. Für die zweitplatzierte italienische Mannschaft der letzten Saison ging die Reise in diesem Jahr aber schon früh zu Ende. Das Team von Joe Montemurro musste sich nach einem Elfmeterschießen in den Playoffs Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Hingegen ist AS Rom als Titelverteidiger automatisch für die Gruppenphase qualifiziert, die im November an den Start gehen wird.

© master1305 via stock.adobe,com – Der Frauenanteil in der FIFA beträgt mittlerweile um die 10 Prozent

Bundesliga-Stars für Italien

Die Serie A Femminile ist die Heimat zahlreicher internationaler Stars des Frauenfußballs. Dazu gehören die ehemaligen Bundesliga-Kickerinnen Laura Feiersinger, Lineth Beerensteyn und Saki Kumagai. Zudem laufen hier auch mit Cristiana Girelli und Barbara Bonansea Topspielerinnen der italienischen Nationalmannschaft auf.

Alle Spiele lassen sich in der DAZN-App verfolgen. Ausgewählte Partien stehen auch auf dem kostenlosen 24/7-Frauensportsender DAZN RISE bereit.