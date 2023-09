Sky: Darum werden NFL und Frauenfußball-Bundesliga TV-Rechte ignoriert

Anzeige

American Football als Sport-TV-Event ist im Kommen und der Frauen-Fußball boomt. Sky hat bei der Vergabe der Live-TV-Rechte an der NFL und der Frauen-Bundesliga trotzdem nicht zugegriffen. Warum nicht?

Anfang September startete die Regular Season der National Football League (NFL). In Deutschland halten RTL und DAZN die NFL-Übertragungsrechte für die nächsten Jahre. American Football live bei Sky wird es langfristig also nicht geben. Und auch die Fußball-Bundesliga der Frauen ist bei dem Bezahl-Sender nicht live im Programm. Dabei erfreuen sich sowohl American Football als auch Frauen-Fußball zunehmender Beliebtheit, insbesondere in der jüngeren Zielgruppe.

Sky schenkt sich NFL und Frauen-Bundesliga

Warum Sky trotzdem bei diesen Sport-Events nicht zugegriffen hat, erklärt Sky-Sportvorstand Charly Classen im DWDL-Interview. Man hätte zwar beide TV-Rechte gern gehabt, doch in beiden Fällen hätte sich das wohl nicht ausgezahlt. Denn sowohl die NFL als auch die Frauen-Bundesliga werden zu großen Teilen im Free-TV übertragen. Bei der Bundesliga sind es so gut wie alle Topspiele und von der NFL zeigt RTL etwa die attraktiven Play-Offs und wöchentlich mehrere Spiele während der Regular Season.

Die fehlende Exklusivität für das Pay-TV machen die TV-Rechte für Sky also offenbar unattraktiv. Dennoch will Sky die NFL zumindest bei Sky Sport News begleiten, sowie Highlights der Frauenfußball-Bundesliga zeigen. Das macht sicherlich Sinn, denn das junge Publikum, das sich heute vermehrt für American Football interessiert, kann die zahlende Sky-Kundschaft von morgen sein. Auch den Frauensport will Sky ausbauen, hält sich zu Details aber bisher bedeckt. Aber immerhin ist man ja im Besitz der DFB-Pokals der Frauen.

Bundesliga: Sky will mehr Exklusivität für Pay-TV

Mehr Priorität fürs Bezahlfernsehen wünscht sich Classen auch in Hinblick auf den Live-Fußball der Männer. Dass aktuell neben der Samstagspartie bei Sky auch die ARD-Sportschau läuft, bemängelt der Sky-Sportchef. Er plädiert für eine Bevorzugung des Pay-TV aufgrund dessen Stellung als Großfinanzierer der DFL – und für eine Verschiebung der Sportschau in den späten Abend.

Dass das Live-Spiel bei Sky parallel zur Sportschau läuft, hat sich der Bezahl-Sender indes selbst ausgesucht. Schließlich hat Sky in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass immer weniger Bundesliga-Spiele samstagnachmittags laufen und zuletzt auch den Anpfiff des Topspiels auf 18.30 Uhr gelegt. Damit suchte Sky offenbar bewusst die Konkurrenz zu der Fußball-Zusammenfassung um 18 Uhr.