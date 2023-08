„Das Boot“ bei Sky: Dann startet Staffel 4 – Erster Trailer online

Anzeige

Zwar will Sky die Produktion deutscher Originals künftig einstellen, doch alle Fans von „Das Boot“ können sich noch dieses Jahr auf Staffel 4 freuen.

Neben einem ersten Trailer hat Sky am Dienstag den Starttermin für die vierte Staffel von „Das Boot“ verkündet. So sollen die sechs neuen Episoden ab dem 23. September immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky One zu sehen sein. Parallel dazu steht die komplette Staffel über Sky Q und Wow auf Abruf zum Streamen bereit, wo man auch die bisherigen drei Staffeln der Serie findet. Zudem kündigt Sky an, dass die Folgen in Dolby Atmos zu erleben sind.

Darum geht es in „Das Boot“ Staffel 4

Laut Sky-Angaben verflechten sich in der vierten Staffel von „Das boot“ zwei Handlungsstränge. Die Handlung beschreibt der Pay-TV-Anbieter folgendermaßen: „Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.“

Dabei soll es eine ganze Reihe neuer Gesichter zu sehen geben, wie man der Programmankündigung entnehmen kann. Unter anderem sind Rosalie Thomass („Die Känguru Chroniken“), Wilson Gonzalez Ochsenknecht („Enfant Terrible“) und Stefan Murr („Die Ibiza Affäre“) neu mit von der Partie. Ob die Serie auch nach der vierten Staffel womöglich unter einem neuen Dach noch eine Zukunft haben wird, ist immer noch unklar.

