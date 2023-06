Sky stampft Originals ein: Auch „Babylon Berlin“ vor dem Aus

Anzeige

Laut einem aktuellen Medienbericht will Sky Deutschland ab 2024 keine Originals mehr produzieren. Bleiben Serien wie „Babylon Berlin“ und „Das Boot“ jetzt unvollendet?

Sky Deutschland ist verantwortlich für Dramaserien wie „Das Boot„, „Munich Games“, „Hausen“ oder „Babylon Berlin“. Im Filmbereich sind etwa „Die Känguru Verschwörung“ und „Der Kaiser“ entstanden und koproduziert worden. Doch damit soll jetzt angeblich Schluss sein! Ab 2024 will Sky Deutschland keine eigenen geskripteten Originals mehr produzieren, wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Donnerstag zuerst berichtete. „Variety“ beruft sich dabei auf einen aktuellen Brief von Sky Deutschland-Chef Devesh Raj an die Belegschaft, welche für die fiktionalen Original-Stoffe verantwortlich ist.

In dem Brief, den „Variety“ im Netz veröffentlichte, ist unter anderem die Rede von gestiegenen Produktionskosten und verändertem Zuschauerverhalten in der Unterhaltungsindustrie. „Da wir uns weiterhin auf den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in DACH konzentrieren, müssen wir schwierige Entscheidungen treffen, wo wir unsere Investitionen ausgeben, um sicherzustellen, dass wir dem Unternehmen und unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Aus diesem Grund haben wir heute beschlossen, die Produktion neuer geskripteter Sky Originals ab 2024 einzustellen. Wir sind bestrebt, derzeit in Produktion befindliche Projekte abzuschließen“, heißt es in dem Brief, den man in dem Artikel lesen kann.

Was passiert nun mit Sky Originals wie „Babylon Berlin“?

„Variety“ geht in seinem Bericht davon aus, dass die Entscheidung von Sky Deutschland die anderen Märkte des Pay-TV-Anbieters und deren Originals nicht beeinflussen wird. Offen bleibt jedoch, was dieser überraschende Schritt in Deutschland nun für bestimmte Formate bedeutet. So darf man beispielsweise gespannt sein, ob künftig auch Reality-Formate wie „Diese Ochsenknechts“ eingestellt werden.

Im konkreten Fall von „Babylon Berlin„, dem wohl prominentesten deutschen Original, spekuliert „Variety“ etwa, dass eventuell die Streaming-Plattform Netflix die Show künftig fortsetzen könnte, auf der die Serie in anderen Märkten ausgestrahlt wird. Oder zieht sich vielleicht die ARD das Format komplett an Land? Zuletzt erschien die vierte Staffel des Historienkrimis. Die Free-TV-Premiere wird im Herbst im Ersten erfolgen. Vielleicht zum letzten Mal?

Darüber hinaus geht das amerikanische Branchenblatt in dem Bericht vom Donnerstag davon aus, dass Sky Deutschland künftig seinen Fokus auf eingekaufte Premium-Inhalte und Sport richten wird und beruft sich dabei auf nicht näher benannte Quellen. DIGITAL FERNSEHEN wird berichten, sobald neue Informationen und Bestätigungen zu der Entscheidung des Pay-TV-Anbieters vorliegen.

