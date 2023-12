DAZN: Heute großes Boxen-Live-Event mit Anthony Joshua uvm.

DAZN zeigt heute live und exklusiv den „Tag der Abrechnung“: Es soll eine der größten Veranstaltungen werden, die es im Boxen jemals gegeben hat.

Jetzt schon wird es als die wahrscheinlich größte Fightcard der Box-Geschichte bezeichnet und DAZN ist live dabei. Heute, am 23. Dezember, treffen in Riad in Saudi-Arabien die aktuellen Größen des Box-Sports aufeinander. Headliner ist das Match zwischen dem britischen Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua und dem Schweden Otto Wallin. Im zweiten Headliner tritt der ehemalige WBO-Weltmeister Joseph Parker gegen den sogenannten „Bronze Bomber“, Ex-WBC-Weltmeister Deontay Wilder, an.

Bildquelle: DAZN – Der 1989 in England geborene Anthony Joshua wurde bereits zwei mal Weltmeister im Schwergewicht

Es folgen diverse weitere Matches zwischen Filip Hrgovic und Mark De Mori, Dmitry Bivol und Lyndon Arthur, Jai Opetaia und Ellis Zorro, Arslanbek Makhmudov gegen den deutschen Europameister Agit Kabayal, der frühere Weltmeister Daniel Dubois gegen „Big Baby“ Jarell Miller, und zu guter Letzt die Top-Schwergewichtsanwärter Frank Sanchez und Junior Fa im Kampf.

Live-Boxen heute bei DAZN als Pay-Per-View-Event

DAZN stellt stellt den „Tag der Abrechnung“ heute als kostenpflichtiges Pay-Per-View-Event zur Verfügung. Wer hierzulande live dabei sein will, muss das Event im Vorfeld für 19,99 Euro über die Pay-Per-View-Funktion im Bereich „Mein Konto“ zur bestehenden DAZN-Mitgliedschaft hinzufügen. DAZN-Kunden können für den Abend nur das gesamte Event kaufen, also mit allen acht Kämpfen zusammen. Zudem unterliegt die Veranstalung der Altersbeschränkung FSK 18. Laut Zeitplan findet die Eröffnung des Abends heute um 20 Uhr statt.

