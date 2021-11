„Der Pass“: Staffel 2 bald bei Sky – erster Trailer erschienen

Anzeige

Sky veröffentlicht heute den ersten exklusiven Trailer zur zweiten Staffel des mehrfach ausgezeichneten Sky Original „Der Pass“, das am 21. Januar in Doppelfolgen auf Sky One sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q zu sehen sein wird.

Cyrill Boss und Philipp Stennert, die bereits mit der ersten Staffel ein herausragendes Serienevent kreiert haben, inszenieren den packenden Fall wieder nach eigenem Drehbuch. Sie arbeiten erneut mit Kameramann Philip Peschlow zusammen, der schon für die erste Staffel beeindruckende Bilder geschaffen hat. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Serie entsteht im Auftrag von Sky Studios in Koproduktion mit epo-film. Seitens Sky zeichnet abermals Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich. Internationaler Partner ist Beta Film. Wie bereits in der ersten Staffel sind Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek in den Hauptrollen zu sehen.

„Der Pass“ – Staffel 1 war ein großer Erfolg

Schon zur Erstausstrahlung adelte die Süddeutsche Zeitung „Der Pass“ zur „perfekten Krimiserie“; schwärmte Spiegel Online von einem „meisterhaft ausgefeiltem psychologischen Krimi-Drama“ und gratulierte Focus den Schauspielern und Machern zu ihrer „bahnbrechenden Serie“. Die erste Staffel von „Der Pass“ gewann 2019 unter anderem die Goldene Kamera als „Beste TV-Serie“, konnte bei der Verleihung des wichtigsten österreichischen Film- und Fernsehpreises, der Romy 2019, die Preise für „Besten Serie“ und für „Beste Produzenten“ gewinnen sowie den Grimme-Preis 2020 in der Sparte „Fiktion“. Darüber hinaus wurde „Der Pass“ beim Krimi-Festival Wiesbaden 2020 als Krimiserie des Jahres und beim Deutschen Fernsehpreis 2020 als beste Dramaserie ausgezeichnet. Der Weltvertrieb Beta Film verkaufte die Ausstrahlungsrechte zur ersten Staffel mittlerweile in über 60 internationale Märkte, u.a. in die USA, nach Großbritannien, Australien, Spanien, Frankreich, Skandinavien, in zahlreiche osteuropäische Länder und nach Indien.

