Der stumme Tod: Hörspielserie zu „Babylon Berlin“ geht weiter

Vor der Free-TV-Premiere der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ erscheint die Fortsetzung der Hörspielreihe zur Serie. Unter dem Titel „Der stumme Tod“ geht die Geschichte um Kommissar Gereon Rath in die nächste Runde.

Die neue Hörspielserie von WDR, Radio Bremen und rbb spielt wieder in Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik, dieses Mal im Winter des Jahres 1930. Die Folgen des Börsencrashs machen sich in der Republik bemerkbar und Gereon Rath bekommt es mit einem neuen Fall zu tun. In der neuen Reihe führt es ihn in die Filmbranche, die sich im Umbruch vom Stumm- zum Tonfilm befindet. Dabei sollen auch alte Bekannte aus seinem ersten Fall „Der nasse Fisch“ (zu hören in der ARD Audiothek) wieder auftreten.

Die Hörspielreihe vereint eine ganze Reihe prominenter Sprecherinnen und Sprecher. Zu hören sind unter anderem Sebastian Blomberg, Uwe Ochsenknecht, Reiner Schöner und Ole Lagerpusch. Verena Guido hat den Soundtrack komponiert. Gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester soll so ein „akustischer Stummfilm“ entstanden sein, wie der Sender bekanntgab. Der Stoff soll sich eng an der Romanvorlage von Volker Kutscher orientieren. Die Tonaufnahmen seien unter den durch Corona bedingten Hygiene-Maßnahmen entstanden.

Alle neuen Folgen von „Der stumme Tod“ sind ab dem 4. September in der ARD Audiothek abrufbar. Ab dem 5. Oktober sollen die Episoden auch in allen ARD Kulturradios laufen:

WDR 3 5.-9. Oktober, jeweils 19.04 Uhr WDR 5 11. Oktober, 15.05-18.00 Uhr Bremen Zwei 5./12./26. Oktober, jeweils 21.05 Uhr rbbKultur 9./16./23. Oktober, jeweils 22.04 Uhr SWR 2 5.-8. Oktober jeweils 19.30 Uhr, 9. Oktober 19.05 Uhr SR 2 11./18. Oktober, jeweils 17.04 Uhr

mdr Kultur 23./30. November, jeweils 22.00 Uhr Bayern2 7.-8. Oktober jeweils 20.05 Uhr, 10. Oktober 15.05 Uhr

hr2-kultur 21./28. Oktober, jeweils 21.00 Uhr NDR Kultur 7./14./21. Oktober jeweils 20.05 Uhr Deutschlandfunk Nova 5.-8. Oktober, jeweils 23.30 Uhr, 9.Oktober 23.00 Uhr