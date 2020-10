Die Fußball-Woche im TV: Livespiele bei Nitro, DAZN und Sky

Anzeige

Von Montagsspiel, über Champions und Europa League bis hin zum Hambruger Stadtderby – die Fußballwoche hat wieder einiges zu bieten.

Allen voran geht das Montagsspiel in der Bundesliga am heutigen 26. Oktober zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg, das um 20.30 Uhr live bei DAZN laufen wird.

CHAMPIONS LEAGUE: Borussia Mönchengladbach freut sich nach dem 2:2-Auftakt bei Inter Mailand nun im Heimspiel am Dienstag auf Real Madrid (21 Uhr/Sky). Nach dem beeindruckenden 4:0-Auftakt gegen Atlético Madrid will Titelverteidiger FC Bayern mit einem weiteren Erfolg am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) bei Lokomotive Moskau frühzeitig Kurs auf das Achtelfinale nehmen.

Borussia Dortmund kann die 1:3-Pleite bei Lazio Rom am Mittwoch im eigenen Stadion gegen Zenit St. Petersburg wettmachen. Sky zeigt die Partie als Einzelspiel und in voller Länge ab 21 Uhr. RB Leipzig erwartet hingegen nach dem Pflichtsieg zum Auftakt gegen Istanbul am 2. Spieltag in Manchester United ein viel stärkerer Kontrahent (21 Uhr, DAZN), der zudem Vorjahres-Finalist Paris Saint-Germain am vergangenen Dienstag in dessen Stadion bezwang. RB rechnet sich aber auch im Old Trafford etwas aus.

Wie man auf der Insel gewinnen kann, zeigten die Sachsen in der vergangenen Saison beim 1:0-Sieg gegen Tottenham. Alle Spiele, Tore und Entscheidungen gibt es exklusiv nur in der Sky-Konferenz – zu beiden Anstoßzeiten – zu sehen.

EUROPA LEAGUE: Nach dem souveränen 6:2-Erfolg gegen OGC Nizza steht für Bayer schon am Donnerstag das erste Auswärtsspiel bei Slavia Prag an (21 Uhr DAZN, Nitro). Zuvor muss Bayer wie erwähnt noch das Montagsspiel absolvieren.

Für den zweiten deutschen Verein aus Hoffenheim steht nach dem Gastspiel bei Werder Bremen (1:1) am Donnerstag (18.55 Uhr, DAZN) die nächste Auswärtsreise an. Das Team von Sebastian Hoeneß tritt beim belgischen Vertreter KAA Gent an. Die Kraichgauer könnten erstmals im internationalen Wettbewerb ein Auswärtsspiel gewinnen. Alle Spiele der Europa League gibt es exklusiv nur bei DAZN zu sehen.

2. BUNDESLIGA: In der zweiten Liga steht am Mittwoch noch ein Nachholspiel auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr empfängt der VfL Osnabrück den SV Darmstadt. Zu sehen ist diese Partie exklusiv bei Sky. Genau wie das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli und das SpielHeidenheim gegen Düsseldorf am Freitag (Anpfiff jeweils 18.30 Uhr). Ebenfalls am Freitag geht es dann auch in der1. Bundesliga mit dem 6. Spieltag und der Partie Schalke gegen Stuttgart (20.30 Uhr, DAZN) weiter.(bey/dpa)