Digital X startet: Telekom streamt Thirty Seconds to Mars live

Im Rahmen der Kölner Digital X übertragt die Deutsche Telekom einen Auftritt der Band Thirty Seconds to Mars, die ihr neues Album präsentieren wird.

Jared und Shannon Leto werden am 20. September im Kölner MediaPark spielen. Im Rahmen der Digitalisierungs-Ausstellung Digital X werden Thirty Seconds to Mars sowohl alte als auch neue Songs performen, wie die Telekom ankündigte. Fans sollen den Auftritt ab 19.55 Uhr sowohl im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik und auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen als auch auf MagentaTV Kanal 141 verfolgen können. Die Übertragung des Street Gigs findet auf dem Sender #dabeiTV statt.

Digital X präsentiert Neues aus der Welt der Digitalisierung

Das neue Album von Thirty Seconds to Mars ist bereits am 15. September erschienen. Die Digital X findet am 20. und 21. September in Köln statt und wird neue Trends und Lösungen aus dem weiten Feld der Digitalisierung präsentieren. Als Top-Speaker kündigt das Event George Clooney, Björn Ulvaeus und Amy Webb an. Barbara Schöneberger wird die Veranstaltung moderieren.

