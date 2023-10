Disney+ Highlights im November: Neues deutsches Original startet

Anzeige

Neben den angekündigten Änderungen im Abo-Modell steht im November bei Disney+ unter anderem das neue Original „Deutsches Haus“ in den Startlöchern.

Bei „Deutsches Haus“ handelt es sich um eine filmische Aufarbeitung des Frankfurter Auschwitz-Prozesses von 1963. Zur Besetzung der vierten deutschen Eigenproduktion für Disney+ zählen Stars wie Anke Engelke, Iris Berben, Heiner Lauterbach und Henry Hübchen. Ab dem 15. November findet man die Serie im Star-Bereich der Streaming-Plattform.

Daneben warten auf Abonnenten etwa die vierte Staffel von „Solar Opposites“ (1. November), „Quiz Lady“ (3. November), „Culprits“ (29. November), die zweite Staffel von „Santa Clause: Die Serie“ (8. November), FX’s „A Murder at the End of the World“ (14. November), „Brawn: The Impossible Formula 1 Story“ (15. November) und „Viel Wirbel um Weihnachten“ (17. November). Zudem zeigt Disney+ ab dem 26. November eine neu geschnittene Serienfassung von Baz Luhrmanns „Australia“ mit Nicole Kidman und Hugh Jackman.

Weitere Neustarts bei Disney+ im November

8. November: Vigilante

10. November: Antigang: Home Run

16. November: Drive with Swizz Beatz

22. November: Love in Fairhope, Die Simpsons (Staffel 34, Batch 2)

29. November: FX’s Reservation Dogs (Staffel 3)

Neue Katalog-Titel

3. November: Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission

8. November: Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 5)

10. November: Liebe in jeder Beziehung, Turbulenzen – und andere Katastrophen

15. November: Micky Maus: Spielhaus (Staffel 2, Batch 1), Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir (Staffel 5, Batch 3), What We Do in the Shadows (Staffel 4), Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin

17. November: Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig, Eine Affäre in Paris

22. November: The Good Doctor (Staffel 5), Das Wunder des Lebens: Tierbabys

24. November: Breaking Up

29. November: Die Hatchers – Farm, Kühe und Doktoren

Quelle: Disney

