Disney+ im Oktober: Neue Stephen-King-Adaption und weitere Horrorfilme

Disney+ zeigt im Oktober zahlreiche alte und aktuelle Horrorfilme, um die Halloween-Saison gebührend einzuläuten.

Im Rahmen des Halloween-Schwerpunkts verweist Disney+ in seiner Monatsvorschau für den Oktober auf Kultfilme wie „Hocus Pocus“ und „The Nightmare Before Christmas“. Daneben erscheint am 4. Oktober die Neuverfilmung der „Geistervilla“ auf der Streaming-Plattform. Am 11. Oktober steht zudem der Streaming-Start der Stephen-King-Verfilmung „The Boogeyman“ bevor. Etwas familientauglicheren Grusel verspricht „Gänsehaut“ ab dem 13. Oktober, basierend auf der Bestseller-Reihe von Autor R.L. Stine.

Darüber hinaus hebt Disney+ für den Oktober die Serie „Dear Mama“ (4. Oktober), die zweite Staffel des Marvel-Formats „Loki“ (6. Oktober) sowie „Die Löwen von Sizilien“ ab dem 25. Oktober hervor.

Disney+ Neustarts im Oktober

11. Oktober

4Ever – Staffel 1

Algiers, America – Staffel 1

Death in Paradise – Staffel 12

18. Oktober

Appendage

20. Oktober

A Marvel Studios Special Presentation: werewolf By Night in Color

25. Oktober

Praise Petey – Staffel 1

27. Oktober

Trap Jazz

Neue Disney+ Katalog-Titel

4. Oktober

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2

6. Oktober

Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig

Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht

Campingfreuden

Chip und Chap auf hoher See

Das Geigenkonzert

Donald, der Hobbytapetierer

Old McDonald hat ’ne Farm

Ist die Katze aus dem Haus…

Das Zauberschiff

Nashorn im Galopp

11. Oktober

Kija & die Kimoja Helden – Staffel 1

13. Oktober

Die Noobs – Klein aber gemein

Probezeit

That Night – Ein heißer Sommer

18. Oktober

Homeland – Staffel 1-8

20. Oktober

Goodbye Lover

Beilight – Biss zum Abendbrot

25. Oktober

Distances

The Way of Tea

Censor of Dreams

Rise of a Star

Chuchotages

Timecode

Wave

Wohnfläche: Null Quadratmeter

27. Oktober

Q&A

Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten

Quelle: The Walt Disney Company Germany

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.