Disney+ mit Beatles und Beach Boys – alle Mai-Highlights im Überblick

Disney+ widmet sich im Mai den Musikgrößen Beatles und The Beach Boys. Auch viele Originals aus Europa starten. Ein Überblick zu allen neuen Serien und Filmen.

Schon im April wurde es bei Disney+ mit einer Bon Jovi-Doku musikalisch-nostalgisch. Im Mai setzt der Streaming-Dienst die Reise zu Ikonen des 20. Jahrhunderts fort. Diesmal stehen die Beatles und die Beach Boys im Rampenlicht.

Im Mai 1970 wurde „Let It Be“ inmitten des Wirbels um die Auflösung der Beatles veröffentlicht. Nun nimmt der Film seinen verdienten Platz in der Geschichte der Band ein. Einst eher negativ konnotiert, wird der Film nun durch seine Restaurierung und im Kontext der Enthüllungen in Peter Jacksons mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichneter Doku-Serie „The Beatles: Get Back“ ins Positive gerückt. Die Doku-Serie, die 2021 auf Disney+ veröffentlicht wurde, zeigt die Herzlichkeit und Kameradschaft des kultigen Quartetts und hält einen entscheidenden Moment der Musikgeschichte fest. „Let It Be“ ist ab 8. Mai bei Disney+.

© 2024 Apple Films Ltd.

Der Film „The Beach Boys“ feiert die Kultband, die die Popmusik revolutionierte, und ihren legendären mehrstimmigen Sound. Dieser steht für den kalifornischen Traum fesselt nach wie vor Generationen von Fans. Der Dokumentarfilm beinhaltet die Geschichte der Band von ihren bescheidenen Anfängen. Er zeigt zudem bisher unveröffentlichtes Material und neue Interviews mit Bandmitgliedern und anderen Größen der Musikbranche. „The Beach Boys“ startet am 24. Mai bei Disney+.

Weitere Neustarts bei Disney+ im Mai 2024

1. Mai

The Great North – Staffel 4 (Star)

Shardlake – Staffel 1 (Star)

3. Mai

Prom Dates (Star)

4. Mai

Star Wars: Geschichten des Imperiums (Star Wars)

7. Mai

Becoming Karl Lagerfeld

8. Mai

Will Trent – Staffel 2 (Star)

FX’s FEUD: Capote v. The Swans (Star)

10. Mai

Töchter des Schweigens – Staffel 1 (Star)

11. Mai

Doctor Who (Disney)

15. Mai

Uncle Samsik – Staffel 1 (Star)

Queen Rock Montreal (Star)

22. Mai

Marvel Studios Assembled: The Making of X-Men ’97 (Marvel)

Chip und Chap: Das Leben im Park – Neue Episoden der 2. Staffel (Disney)

Pauline (Star)

23. Mai

The Kardashians – Staffel 5 (Star)

31. Mai

Jim Henson: Ein Mann voller Ideen (Disney)

Demnächst

Camden

Mai 2024: Neue Disney+ Katalog-Titel

3. Mai

Charles: Der neue König hautnah (National Geographic)

15. Mai

Godfather of Harlem – Staffel 3 (Star)

Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 1 (Disney)

22. Mai

Monster bei der Arbeit – Staffel 2 (Disney)



29. Mai

Gordon Ramsay: Kulinarischer Showdown – Staffel 1 (National Geographic)

Marvel’s Cloak & Dagger – Staffel 1 (Marvel)

