Disney+ zeigt neue Bon-Jovi-Doku: Alle April-Highlights im Überblick

In der Monatsvorschau von Disney+ für den April findet man unter anderem eine Doku-Serie über die Band Bon Jovi sowie den Disney-Jubiläumsfilm „Wish“.

„Wish“ eröffnet die Reihe an Disney+ Highlights, die die Streaming-Plattform für den April 2024 ankündigt. In dem Animationsfilm kämpft die junge Frau Asha mit dem magischen Stern gegen den bösen König Magnifico. Ab dem 3. April kann man das familientaugliche Filmmusical streamen. Für den National Geographic-Bereich kündigt der Anbieter derweil „Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse“ an, die ab dem 22. April in die Meere entführt und von Hollywood-Regisseur James Cameron produziert wurde.

Alle Fans der Rockband Bon Jovi können ab dem 26. April im Star-Bereich von Disney+ in vier Episoden die Geschichte der Musiker nachverfolgen. Als abschließendes Highlight hebt Disney+ die animierte Serie „Iwáju“ hervor (Start am 10. April), bei der es sich um die erste Zusammenarbeit zwischen den Walt Disney Animation Studios und dem panafrikanischen Comicbuch-Konzern Kugali handeln soll.

© Disney

Weitere Disney+ Neustarts im April 2024

1. April

+ Vanderpump Villa – Neue Folgen der ersten Staffel (Star)

3. April

+ Undead Unluck – Neue Folgen der ersten Staffel (Star)

6. April

+The Fable – Staffel 1 (Star)

7. April

+ Go! Go! Loser Ranger! – Staffel 1 (Star)

+ Bluey – Staffel 3 (Disney)

10. April

+ Iwájú: A Day Ahead (Disney)

+Blood Free – Staffel 1 (Star)

+ The Prank Panel – Staffel 1 (Star)

12. April

+ The Greatest Hits (Star)

12. April

+ Wir sehen uns in einem anderen Leben – Staffel 1 (Star)

22. April

+ Disneynature Tiger (Disney)

+ Disneynature Tigers on the Rise (Disney)

24. April

+ Tracker – Staffel 1 (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

3. April

+ Meine wilden Töchter – Staffel 1 & 2 (Star)

24. April

+ PJ Masks: Power-Helden – Neue Folgen der ersten Staffel (Disney)

26. April

+Die Rückkehr des Pumas (National Geographic)