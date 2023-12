DHB-Pokal: Dyn zeigt unter der Woche alle Spiele live

Handball-Enthusiasten aufgepasst: Bei Dyn gibt es unter der Woche zur Abwechslung Handball-Kost vom DHB-Pokal – wie in der Bundesliga so auch hier in vollem Umfang.

Im Dezember präsentiert Dyn alle Spiele des DHB-Pokal-Viertelfinales am 12. und 13. Dezember, live und auf Abruf. Die neue Sportplattform berichtet am 13. Dezember sogar in der Konferenz über die fünf stattfindenden DHB-Pokal-Spiele ab 18.45 Uhr. Ein Highlight dürfte das Pokal-Top-Spiel zwischen SC DHfK Leipzig und MT Melsungen werden, welches Dyn-Moderatorin Anett Sattler vor der Kamera begleitet. Zusätzlich erwarten Handballfans spannende Begegnungen in der LIQUI MOLY HBL bis zum 23. Dezember. Abgerundet wird das intensive Handball-Live-Programm unter anderem mit der nächsten Folge von “Harzblut”, dem Handball-Kult-Format bei Dyn mit Stefan Kretzschmar, Pascal Hens, Mimi Kraus sowie Florian Schmidt-Sommerfeldt. Die neue Folge erscheint im weihnachtlichen Glanz am 24. Dezember.

© IMAGO/Pressefoto Baumann

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf

DHB-Pokal komplett live bei Dyn

Dyn baut zudem die Kooperation mit anderen Medien zur Verbreitung hochwertiger Sport-Inhalte und zur Steigerung der Popularität der Sportarten Handball, Basketball, Tischtennis und Volleyball kontinuierlich aus: Mittlerweile gehören neun renommierte Medienhäuser zum Dyn Media Network, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Jüngste Partner sind Sport1, die „Rhein-Neckar-Zeitung“ in Heidelberg, die „Schleswig-Holsteinische Zeitung“ in Flensburg und ihr Mutterhaus „NOZ“ in Osnabrück, der „kicker“ mit dem gleichnamigen reichweitenstarken Onlineportal sowie Filstalwelle TV in Göppingen.

Dyn Media Network wächst kontinuierlich

„Das Dyn Media Network stößt auf viel positive Resonanz, weil es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft“, sagt Johannes Fühner, Head of Strategy & Business Intelligence bei Dyn Media. „Wir werden den Umfang des bereitgestellten Videomaterials sukzessive erweitern und zusätzliche Formate in das Angebot einbeziehen.“

Im Rahmen des Dyn Media Networks stellt der Sender den Partnern attraktive Inhalte zur Verfügung, zum Beispiel mehr als 800 Highlight-Videos pro Saison der easyCredit Basketball Bundesliga und der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga. Sportfans bekommen so mehr Bewegtbilder ihrer Lieblingssportart auf verschiedenen Medienkanälen zu sehen und nicht zuletzt steigt die öffentliche Wahrnehmung von Sportarten, die bisher noch nicht so sehr im Rampenlicht standen.

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf