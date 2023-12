Dyn mit Top-Sporthighlights zur Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und bei Dyn heißt das: Sportbegeisterte können sich auf ein besonders vielfältiges Programm freuen. Zwischen Weihnachtsplätzchen und Neujahrsfeier sorgt Dyn mit Top-Sportereignissen in Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis für abwechslungsreiche Unterhaltung. Neue Folgen des Vodcasts „Harzblut“, der Late-Night-Show „Overtime“ oder des Magazins „Dyn 360“ runden das Dezember-Programm ab.

„Das Live-Angebot bei Dyn ist ein absolutes Highlight für unsere Abonnenten. Mit spannenden Spielen im Handball, Basketball, Tischtennis und Volleyball und exklusiven Hintergrundberichten bringen wir den Fans eine sportliche Bescherung nach Hause“, sagt Andreas Heyden, CEO von Dyn Media.

Handball-Enthusiasten aufgepasst:

Im Dezember präsentiert Dyn alle Spiele des DHB-Pokal-Viertelfinales am 12. und 13. Dezember, live und auf Abruf. Dyn berichtet am 13. Dezember sogar in der Konferenz über die fünf stattfindenden DHB-Pokal-Spiele ab 18:45 Uhr. Ein Highlight dürfte das Pokal-Top-Spiel zwischen SC DHfK Leipzig und MT Melsungen werden, welches Dyn-Moderatorin Anett Sattler vor der Kamera begleitet. Zusätzlich erwarten Handballfans spannende Begegnungen in der LIQUI MOLY HBL bis zum 23. Dezember. Abgerundet wird das intensive Handball-Live-Programm unter anderem mit der nächsten Folge von “Harzblut”, dem Handball-Kult-Format bei Dyn mit Stefan Kretzschmar, Pascal Hens, Mimi Kraus sowie Florian Schmidt-Sommerfeldt. Die neue Folge erscheint im weihnachtlichen Glanz am 24. Dezember.

Basketball-Action nicht verpassen:

Basketball-Fans dürfen sich auf das BBL-Pokal Viertelfinale am 09. und 10. Dezember freuen.

Die Pokalbegegnung am 10. Dezember zwischen dem Champions League Sieger Telekom Baskets Bonn und dem Pokalsieger FC Bayern München Basketball verspricht ein weiteres sportliches Highlight in der Weihnachtszeit zu werden. Hier geht Dyn mit der Basketball-Nationalspielerin und Dyn-Expertin Svenja Brunkhorst sowie mit Sebastian Meichsner in der Moderation, auch bekannt als C-Bas, um 16:45 Uhr auf Sendung. Noch mehr Action bekommen Basketball-Fans zwischen Weihnachten und Silvester. Dyn zeigt gleich zwei Spieltage der easyCredit BBL. Ein besonderer Leckerbissen ist das Top-Spiel ALBA BERLIN gegen NINERS Chemnitz am 31. Dezember – spektakulärer Abschluss eines ereignisreichen Sportjahres. Fans, die jetzt noch überlegen, wie Sie ihre Zeit an den Weihnachtsfeiertagen verbringen möchten, bekommen mit der nächsten Folge von “Dyn 360” am 25. Dezember einen weiteren Anreiz, Dyn einzuschalten. In dem Magazin besucht Basketball-Experte und Streetball-Legende Paul Gudde den deutschen Meister Karim Yallow von ratiopharm Ulm und ermöglicht einen Einblick in das Leben des vielversprechenden Basketballers auf und neben dem Parkett.

Volleyball und Tischtennis nach Weihnachten im Fokus:

Auch Volleyball- und Tischtennisliebhaber kommen bei Dyn im Dezember auf ihre Kosten. Ein besonderes Highlight ist der Volleyball-Super-Samstag mit zwei Top-Spielen der Volleyball-Bundesligen der Frauen und der Männer am 30. Dezember ab 16:50 Uhr bei Dyn. Tischtennis-Fans können am 27. Dezember das Top-Spiel zwischen Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken-TT in der TTBL erleben. Unter dem Motto “Hamburg tischt auf” wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten, das Dyn ab 18:45 Uhr überträgt.

Mit diesem vielseitigen Programm bietet Dyn eine willkommene Abwechslung zu den traditionellen Weihnachtsaktivitäten und lädt dazu ein, die Festtage sportlich zu genießen. Passend zur Weihnachtszeit bietet Dyn einen Geschenk-Gutschein an.

