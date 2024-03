Dyn Handball-Highlights über Ostern

An den Feiertagen können die (Handball-)Fans einmal so richtig entspannen: Wem es an Ostern aber zuhause zu ruhig wird, der kann bei Dyn aber viel Bundesliga – und mehr – schauen.

So ist nach dem bereits am Gründonnerstag ausgespielten Duell zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC (27:26) noch der gesamte Rest des 27. Spieltags offen. An der Tabellenspitze thronen noch immer die Füchse Berlin, knapp vor dem SC Magdeburg, der aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Der 27. Spieltag der Handball-Bundesliga live bei Dyn

Am Samstag ist aber zunächst einmal der Dritte im Bunde, die SG Flensburg-Handewitt, gefordert. Auch wenn den Nordlichtern nur noch eine kleine Außenseiterchance auf den Titel und Platz 2 bleibt, heißt es trotzdem „Verlieren verboten!“, wenn um 20.30 Uhr Hannover-Burgdorf in der Campushalle gastiert, sollen nicht alle Hoffnungen schon weit vor dem Saisonfinale zerplatzen. Ab 19 Uhr spielen zuvor auch noch Balingen-Weilstetten und der DHfK Leipzig gegeneinander.

Die genannten beiden Duelle sind wie auch der Rest des Spieltags live bei Dyn zu sehen, die meisten sogar exklusiv. Lediglich das Ostderby Eisenach – Magdeburg (16 Uhr, MDR) sowie die Partie Erlangen – Gummersbach (15 Uhr, Welt) sind zusätzlich auch im Free-TV zu sehen. Komplettiert wird der Spieltag mit den Begnungen Füchse Berlin – HSG Wetzlar, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf Göppingen (beide 16.30 Uhr, nur bei Dyn), TBV Lemgo – THW Kiel (18.30 Uhr, Dyn) und am Montag folgt noch das Spiel zwischen dem HSV Hamburg und MT Melsungen (16.30 Uhr, Dyn).

Im Europapokal geht es unter anderem für die Spitzenmannschaft der Füchse Berlin bereits am Dienstag, den 2. April, 20.45 Uhr, gegen das Schweizer Topteam Kadetten Schaffhausen weiter, ebenfalls live bei Dyn.

