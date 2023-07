Dyn: Zwei Bundesligen frei verfügbar

Anzeige

Neuer Sportsender gewährt erste Ein- und Ausblicke: Dyn ist bereit für den Sendestart und präsentiert aus diesem Anlass ein paar Lock-Angebote: Zum Beispiel gibt es eine Sportart komplett kostenlos, sowie weitere frei verfügbare Inhalte, zu sehen. Der neue Sportstreamingdienst aus dem Hause Springer gewährt aber auch darüber hinaus erste Einblicke in sein Angebot

So bekommt jeder Fan über das Dyn-Abonnement Zugang zu allen gezeigten Sportarten: Basketball, Handball, Tischtennis und Volleyball und das auf allen Plattformen. Die Abonnenten haben in der App die Möglichkeit ihre Lieblingssportart auszuwählen und bekommen automatisch sportartenspezifische Inhalte in einer persönlichen Dyn Umgebung angezeigt.

Abonnenten können Lieblingssport wählen

“ […] Die Kunden können sich auf mehr Erweiterungen in den nächsten Monaten freuen – mehr Geräte zum Empfang, neue Funktionalitäten und weitere spannende Inhalte live und auf Abruf“, sagt Andreas Heyden, Dyn Media CEO. Stichwort Inhalte: Hier gibt es zahlreiche Formate, die auch kostenlos angeboten werden sollen.

Dyn bietet Hockey-Bundesligen kostenlos an

Die Hockey-Bundesliga der Damen und Herren wird in der ersten Saison frei empfangbar auf einem Dyn YouTube Kanal zu sehen sein. Rund um die Live-Spiele ergänzen redaktionelle Formate das Angebot, die auf der Dyn Plattform und im Anschluss über die Dyn Social Media-Kanäle frei empfangbar sein werden. Die Formate selbst sind konsequent für die mobile Nutzung auf digitalen Endgeräten ausgelegt und sind zwischen 90 Sekunden und 20 Minuten lang. Hier eine Auswahl:

Sportartübergreifend – „Gametime“

Sportlerinnen und Sportler aller Dyn Ligen zeigen ihren Fans nah, informativ und aufrichtig einen Tag aus ihrem Leben. „Gametime“ wird donnerstags und insgesamt 15-mal pro Jahr ausgestrahlt.

Handball und Basketball – „Captain & Coach“ und „Kretzsche & Schmiso“

Basti Doreth und Stefan Koch (Basketball) sowie Stefan Kretzschmar und Florian Schmidt-Sommerfeldt (Handball) lassen den abgelaufenen Spieltag in einem 1:1 Talk Revue passieren. Beide Formate erscheinen stets am Dienstagabend.

Tischtennis – „Platten-Update“

Dyn Tischtennis-Experte Dennis Heinemann begrüßt Akteure und Experten der Tischtennis-Bundesliga. „Platten-Update“ erscheint ebenfalls immer am Dienstagabend.

Volleyball – „Overload“

Unser Volleyball On-Air-Team, bestehend aus Jannik Schiller, Martin Stuber, Alexander Walkenhorst und Dirk Funk, analysieren im Format Overload die zurückliegenden und kommenden Spieltage der Volleyball Bundesligen der Frauen und Männer. Overload erscheint

Dienstagabend.

Handball – „Harzblut“

Das von Stefan Kretzschmar zur Handball WM 2023 entwickelte und von Fans begeistert aufgenommene Social Media-Format kommt zurück. Seine monatlichen Gäste sind die Handball-Legenden wie Pascal Hens oder Mimi Kraus. Harzblut erscheint einmal im Monat an einem Donnerstag.

Das Live-Programm von Dyn umfasst zum Sendestart neun Bundesligen von Frauen und Männern in den fünf Sportarten Basketball, Handball, Hockey, Tischtennis und Volleyball sowie zahlreiche internationale Wettbewerbe. Insgesamt wird Dyn in der Saison

2023/2024 über 2.000 Spiele live übertragen.

Das Bild stammt aus der Zeit, als das Projekt noch nicht Dyn hieß. Bild: Axel Springer SE

Bereits bekannt war, dass Dynn am 23. August 2023 mit der Live-Übertragung des ersten Highlights der neuen Handball Saison, dem

Spiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen um den Pixum Super Cup 2023, an den Start gehen wird. Dyn wird im August über den Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und Smart-TVs verfügbar sein.

16 Prozent Rabatt für Früh-Bucher

Bereits jetzt können die Fans ein Dyn Jahresabonnement für nur 10,50 Euro pro Monat buchen. Dieses Angebot gilt bis zum 31. Juli 2023. Das normale Jahresabonnement kostet monatlich 12,50 Euro und das monatlich kündbare Abonnement liegt bei 14,50 Euro.

Mit Material von Dyn Media

Bildquelle: df-neue-streamingplattform-axel-springer: Axel Springer

df-dyn-logo: Dyn Media