„Echt“: ARD-Serie über die 90er-Band

Die Band Echt hat hunderte Stunden privaten Videomaterials zu drei Filmen gemacht. Die Zeitreise zwischen erstem Single-Release und Trennung, samt Höhen und Tiefen, kommt nun in die ARD Mediathek.

„Du trägst keine Liebe in Dir“, „Weinst Du“ und ein „Junimond“-Cover waren die großen Hits der Band Echt, die sich 1998 gründete. 2002 war es dann vorbei, bye, bye mit der Flensburger Band. In den vier Jahren nahmen die Bandmitglieder über 240 Stunden Filmmaterial mit der „Echt-Cam“ auf. Daraus entstanden ist gut 20 Jahre nach ihrer Trennung eine Trilogie, die am 23. November in die ARD Mediathek kommt. „Echt – unsere Jugend“ besteht aus drei Folgen à 60 Minuten.

Tribut-Projekt von und an Echt

Zwei Jahrzehnte nach dem Band-Ende haben die ehemaligen Echt-Mitglieder Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi über ein neues gemeinsames Projekt nachgedacht. Doch ein neues Album oder eine Tour kam für sie sich nicht infrage. Dann entstand die Idee, bisher unveröffentlichte, private Aufnahmen aus ihrer Bandzeit dokumentarisch aufzuarbeiten.

Kim Frank, Echt-Sänger und mittlerweile Autor und Filmemacher, hat daraus drei Filme gemacht, die von ihrer gemeinsamen Jugend und ihrem Erwachsenwerden erzählen. Die Doku gewährt Einblicke in Träume, Liebe, Freundschaft und das Popstar-Leben der Bandmitglieder. Aber auch Skandale, Depressionen und Panikatacken wurden filmisch festgehalten und verarbeitet.