„Euphoria“: HBO-Hitserie soll deutsche Neuauflage bekommen

„Euphoria“ soll in Deutschland neu aufgelegt werden! Nach der preisgekrönten HBO-Version handelt es sich bereits um die zweite Adaption des Originalstoffs.

Die kontroverse US-Erfolgsshow mit Zendaya („Dune„) in der Hauptrolle basiert ursprünglich auf einer israelischen Miniserie, gelang jedoch international zu weitaus größerem Ruhm als die Vorlage. Erst in diesem Jahr war die zweite Staffel von „Euphoria“ bei Sky zu sehen. Eine dritte Staffel ist bereits angekündigt. Der deutsche Serienmarkt scheint nun auf den Erfolgszug aufspringen zu wollen.

Das Unternehmen Zeitsprung Pictures hat die Rechte an „Euphoria“ erworben, um eine deutsche Neuverfilmung zu produzieren. Das geht aus einem Bericht des Branchenblatts „Variety“ hervor. Zeitsprung war in der Vergangenheit etwa für das Thomas-Brasch-Biopic „Lieber Thomas“ verantwortlich. Zudem nennt „Variety“ bereits erste Namen für das Projekt. So wurden Jonas Lindt und Paulina Lorenz (“Druck“) als Autoren für die deutsche „Euphoria“-Version angeheuert.

„Euphoria“ beleuchtet auf tabulose Weise jugendliche Alltagsnöte an der Highschool und sorgte gerade in der amerikanischen HBO-Fassung immer wieder mit seinen expliziten Darstellungen von Sexualität, Drogen und Gewalt für Aufsehen. Dargestellt werden Konflikte rund um Pornographie, Onlinedating, Suchterkrankungen, Missbrauch, transgeschlechtliche Identität. Ob die deutsche Neuauflage ähnlich unverblümt mit dem Stoff verfahren wird?

„Euphoria“ von HBO kann über den Sky-Streamingdienst Wow gesehen oder via Prime Video kostenpflichtig erworben werden.

Quelle: Variety

Bildquelle: euphoria: 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved.