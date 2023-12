Eurosport und Discovery+ sichern sich Hexagon Cup 2024

Warner Bros. Discovery und das neue Padel-Turnier Hexagon Cup haben eine Partnerschaft für die Übertragung im TV und Streaming geschlossen.

Über die neu Partnerschaft soll der Hexagon Cup künftig 64 Märkte in Europa und Asien und damit rund 160 Millionen Zuschauer erreichen, wirbt Warner Bros. Discovery in einer aktuellen Pressemitteilung. Das neue Padel-Turnier wird vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2024 stattfinden und soll dabei sowohl bei Eurosport im TV sowie bei Discovery+ im Streaming übertragen werden.

Hexagon Cup im bei Eurosport und Discovery+ im Free-TV und Streaming

Die Vorrundenspiele und das Finale können Nutzer in Deutschland und Österreich bei Discovery+ streamen. Das Finale der Männer und Frauen soll zudem zeitversetzt auf Eurosport 1 im Free-TV übertragen werden, kündigte der Anbieter am Freitag an. Im Anschluss an das Turnier soll außerdem ein Rückblick laufen.

Der Hexagon Cup vereint unter dem Motto „Für die Fans. Für die Spieler. Für das Spiel“ verschiedene Teams wie die Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille, RL9 von Robert Lewandowski oder auch das Team ElevenEleven Team USA der Schauspielerin Eva Longoria. Bei dem Padel-Turnier geht es laut Warner Bros. Discovery um ein Preisgeld von einer Million Euro. Die erste Austragung des Hexagon Cups findet im kommenden Jahr in der Madrid Arena statt.

Quelle. Warner Bros. Discovery