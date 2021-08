„Evangelion“: Anime-Blockbuster-Finale ab heute bei Amazon Prime

Anzeige

Alle vier Teile auf Abruf: Heute feiert das vierte und finale Kapitel der Kinoversion von „Evangelion“ auf Amazon Prime Video Premiere.

Zur exklusiven Premiere des japanischen Anime-Blockbusters „Evangelion: 3.0+1.01 Thrice upon a Time“ stellt Prime Video außerdem alle drei vorherigen Teile des Franchises zum Streamen bereit. Die neue Kinoversion von „Evangelion“ ist dabei nicht nur das vierte und finale Kapitel der Reihe. Denn laut Amazon Prime Video ist er auch der umsatzstärkste Film von Chef-Regisseur Hideaki Anno und der meistgesehene Film in den japanischen Kinos in diesem Jahr.

Darum geht es in der „Evangelion“-Reihe

Das japanische Anime-Popkultur-Phänomen spielt in einer Welt, die durch ein katastrophales Ereignis erschüttert wurde. Im Mittelpunkt der Geschichte steht dabei Evangelion, ein künstlicher Mensch/humanoide Mehrzweckwaffe. Liebhaber der originalen Vertonung können sich freuen: In „Evangelion: 3.0+1.01 Thrice upon a Time“ sind alle Original-Synchronsprecher der ursprünglichen Figuren zu hören, darunter Megumi Ogata, Megumi Hayashibara und Yûko Miyamura. Zudem zeigen die neuesten Bildtechnologien die einzigartigen Charaktere im Kampf ums Überleben. Darüber hinaus wird die Reihe in zehn Sprachen synchronisiert. Darunter sind Versionen in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch und Italienisch – mit Untertitelungen in sogar 28 Sprachen.

Für reichlich Vorgeschichte sorgen zudem alle drei vorherigen Teile des Anime-Franchise. Dazu gehört der erste Teil „1.11 You are (not) alone.“, der 2. Part „2.22 You can (not) advance.“ sowie Nummer drei „3.33 You can (not) redo.“. Als Regisseure fungieren Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama und Mahiro Maeda sowie der Schöpfer, Drehbuchautor und Chef-Regisseur Hideaki Anno („Shin Godzilla„).