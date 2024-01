Exklusiv bei Dyn: Dokumentation „Kretzsche – Der Handball-Punk“

Stefan Kretzschmar ist eine herausragende Persönlichkeit im deutschen Handball: Die Dokumentation „Kretzsche – Der Handball-Punk“ gibt Einblicke in seine Kindheit, seine sportliche Karriere als Spieler und Manager sowie seine Rolle als Profisportler abseits des Spielfelds.

„Kretzsche – Der Handball-Punk“ wurde produziert von Infront sowie der Europäischen Handballföderation (EHF) und ist bis zum 5. April nur bei Dyn zu sehen. Nie zuvor hat Stefan Kretzschmar einen so tiefen Einblick in seine Persönlichkeit und sein Privatleben gewährt. In dem 56-minütigen Dokumentarfilm blickt er auf seine Zeit als Sohn des Trainers der Frauen-Nationalmannschaft der DDR im Handball, Peter Kretzschmar, sowie der erfolgreichen DDR-Handballerin Waltraud Kretzschmar zurück.

Im Interview spricht er auch über die Beziehung zu seinen Kindern Lucie-Marie Kretzschmar (Weltmeisterin im Beach-Handball) und Elvis Kretzschmar (Nachwuchs-Handballer beim SC Magdeburg). „Ich habe alles erlebt, was man erleben kann. Und richtig wilde Zeiten erlebt“, sagt Kretzschmar zu Beginn der Dokumentation.

Hochkarätige Persönlichkeiten wie Basketball-Ikone Dirk Nowitzki, Fußball-Star Toni Kroos, Wegbegleiter und Sänger Campino sowie Rammstein-Schlagzeuger und Freund Christoph Schneider kommen in dem Film zu Wort. „Damals war er Kult, jeder kannte ihn und wusste, wie er die Flügelposition prägte. Er war definitiv eine Kultfigur“, sagt etwa Nowitzki.

Dirk Nowitzki, Toni Kroos und Co. sprechen „In Kretzsche – Handball-Punk“ über Stefan Kretzschmar

Über seine aktive Zeit sprechen der ehemalige Trainer des VfL Gummersbach und der Handball-Nationalmannschaft, Heiner Brand, und der frühere Trainer des SC Magdeburg, Alfred Gislason. Stefan Kretzschmar gehört mit 218 Länderspielen und 821 Toren zu Deutschlands bekanntesten Handballspielern. Seit Sommer 2023 ist er Handball-Experte bei Dyn.

Die Dokumentation wurde am 12. Januar auf dem EHF-YouTube-Kanal „Home of Handball“ einmalig ausgestrahlt und ist nun exklusiv bei Dyn zu sehen. Der Sender zeigt alle Spiele der EM live und auf Abruf. So auch das heutige Endspiel um den Gruppensieg: Deutschland – Frankreich (20.30 Uhr).

Alle Spieltermine hier

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/