„Fallout“-Serie bei Amazon Prime Video: Startdatum steht fest

Anzeige

Bereits 2020 kündigte Amazon eine hauseigene Serie zur „Fallout“-Spielereihe an. Jetzt ist der offizielle Serienstart für Amazon Prime Video terminiert.

Dass die seit Jahrzehnten sehr beliebte postapokalyptische Spielereihe „Fallout“ eine eigene Real-Serie bekommt, steht bereits seit einigen Jahren fest, wie DIGITAL FERNSEHEN schon berichtete. Das Ganze geschieht unter dem Dach von Amazon und wird von den „Westworld“-Machern umgesetzt. Nun hat ein neuer Teaser den offiziellen „Fallout“-Starttermin für Amazon Prime Video verkündet: Am 12. April 2024 ist es soweit.

Endlich wieder Postapokalypse

Die Postapokalypse ist im Bereich der Filme und Serien seit dem grandiosen „Mad Max: Fury Road“ von 2015 ein Szenario, das kaum noch nenneswert und erst recht nicht mit zugkräftigen Großproduktionen bedient wird. In der Welt der Computerspiele gibt es dagegen schon seit vielen Jahrzehnten die erfolgreichen „Fallout“-Rollenspiele. Die Online-Variante „Fallout 76“ ist aber ebenso seit fünf Jahren nach wie vor der aktuellste Ableger der Reihe. Jetzt soll eine neue „Fallout“-Real-Serie die Durststrecke auf beiden Seiten beenden.

Anzeige

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Amazon-Produktion folgt einer originalen Storyline im postapokalyptischen Los Angeles der Zukunft und ist Teil der Welt des Spiels. Ab sofort sind zudem die Social Media Kanäle zur Serie live gegangen.

Starke Besetzung für die neue „Fallout“-Serie

Zum Cast der Serie gehören Ella Purnell („Yellowjackets“), Walton Goggins („The Hateful 8“), Aaron Moten („Emancipation“), Moisés Arias („The King of Staten Island“), Kyle MacLachlan („Das Geheimnis von Twin Peaks“), Sarita Choudhury („Homeland“), Michael Emerson („Person of Interest“), Leslie Uggams („Deadpool“), Frances Turner („The Boys“), Dave Register („Heightened“), Zach Cherry („Severance“), Johnny Pemberton („Ant-Man“), Rodrigo Luzzi („Dead Ringers“), Annabel O’Hagan („Law & Order: Special Victims Unit“) und Xelia Mendes-Jones („Das Rad der Zeit“). Prime Video und Kilter Films produzieren Fallout in Zusammenarbeit mit den Spieleentwicklern von Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks.

Quelle: Amazon Prime Video