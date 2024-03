Fußball am Wochenende: DAZN zeigt internationale Topspiele

Dieses Wochenende zeigt DAZN neben Spielen der 1. Bundesliga auch wieder Fußballspiele aus anderen Ligen, die Spannung versprechen – zum Teil auch ohne aktives Abonnement.

Beim Streaminganbieter DAZN beginnt das Sportwochenende heute mit dem Freitagsspiel der ersten Bundesliga: RB Leipzig ist zu Besuch beim 1. FC Köln und will sicherlich drei Punkte mit nach Hause nehmen. Die Kölner brauchen allerdings alle Punkte, die sie bekommen können, für den Abstiegskampf. In der spanischen „La Liga“ bekommt Real Sociedad San Sebastian (gerade gegen Paris Saint-Germain aus der Champions League ausgeschieden) Besuch von Cádiz FC.

Am Samstag dann laufen bei DAZN in England die Viertelfinalspiele des FA Cup. Hierfür wurden extra die angesetzten Premier League Partien der beteiligten Mannschaften abgesagt und müssen neu terminiert werden. Neben dem Spiel Wolverhampton gegen Coventry verspricht vor allem die Partie Manchester City gegen Newcastle United hochklassigen Fußball. In der spanischen Liga muss das Überraschungsteam aus Girona zum Auswärtsspiel nach Madrid zum FC Getafe und Real Madrid trifft auf Osasuna.

Am Sonntag überträgt DAZN zwei absolute Toppartien des FA Cups: während Leicester City beim FC Chelsea spielt, ist der FC Liverpool zu Gast bei Manchester United. Darüber hinaus treffen in der Serie A Inter Mailand und die SSC Neapel aufeinander und in der spanischen „La Liga“ empfängt Athletico Madrid das Team des FC Barcelona.

Die Topspiele auf DAZN im Überblick:

Freitag 15.3.2024:

1. Bundesliga, 1.FC Köln – RB Leipzig: 19.45 Uhr

La Liga, Real Sociedad – Cádiz FC: 21.00 Uhr

Samstag 16.03.2024:

FA Cup, Wolverhampton Wanderers – Coventry City: 13.15 Uhr

FA Cup, Manchester City – Newcastle United: 18.30 Uhr

La Liga, FC Getafe – FC Girona: 18.30 Uhr (auch ohne aktives DAZN-Abo verfügbar)

La Liga, CA Osasuna – Real Madrid: 16.15 Uhr

Sonntag 17.03.2024:

FA Cup, FC Chelsea – Leicester City: 13.45 Uhr

FA Cup, Manchester United – FC Liverpool: 16.30 Uhr

1. Bundesliga, Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt: 16.30 Uhr

Seria A, Inter Mailand – SSC Neapel: 20.45 Uhr

La Liga, Athletico Madrid – FC Barcelona: 21.00 Uhr (auch ohne aktives DAZN-Abo verfügbar)

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.