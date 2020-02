Heidi Klums neue Amazon-Serie – Next Level Teleshopping?

Unter dem Deckmantel einer Mode-Competition-Show mit dem Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn bietet Amazon zeitgleich die produzierte Mode aus der Original-Serie im eigenen Store an.

Amazon Prime Video erreicht mit seiner Amazon Original Serie „Making The Cut“ eine neue Ebene des Teleshoppings: Offiziell sucht das Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn nach dem nächsten globalen Modelabel. Zwölf Designer zeigen in den Modemetropolen New York, Paris und Tokio der Jury ihr Können – der finale Gewinner erhält eine Million Dollar für die Investition in seine Marke und die Gelegenheit, eine exklusive Modelinie bei Amazon zu kreieren.

Schaut man allerdings etwas genauer hin, so scheint das neue Format eine genial-hinterlistige Verkaufsstrategie zu sein: Neben der Modelinie des Finalgewinners können Fans bereits während der Sendung die limitierten Editionen der Gewinner-Looks aus jeder Folge exklusiv bei Amazon Fashion im „Making The Cut“-Shop zeitgleich erwerben. Kauf, was du siehst! – Amazon lässt sich keine Chance auf Profit entgehen.

Die Premiere der zehnteiligen Fashion-Serie erfolgt am 27. März bei Prime Video. Jede Woche folgen zwei neue Episoden und im großen Finale am 24. April wird der Gewinner gekürt. Möge das Shoppen beginnen!