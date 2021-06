Jan Delay singt zusammen mit Ernie und Bert von der „Sesamstraße“

Anzeige

Ernie wird zur Nachteule und bringt damit Bert gehörig um den Schlaf. Was nach einer neuen Episode der „Sesamstraße“ klingt, ist ein neues Musikvideo mit Jan Delay. Das Trio singt nicht das erste Mal miteinander.

Der Hamburger Musiker Jan Delay hat zusammen mit Ernie & Bert von der Kindersendung „Sesamstraße“ ein Musikvideo zu seinem neuen Nachtschwärmer-Lied „Eule“ aufgenommen. Es sei für ihn eine ganz große Ehre zusammen mit den „Sesamstraßen“-Puppen singen zu dürfen, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Unbedingt. Gerade für einen Musiker meiner Generation, der mit der „Sesamstraße“ aufgewachsen ist, ist es die größte Ehre überhaupt. Das ist so, wie wenn man mit denen Musik singt, die man als Kind immer gehört hat. Das ist super.“ Vor zehn Jahren hatte Delay mit den Puppen bereits ein Video zum Lied „Klar“ aufgenommen. Das neue Video wurde am heutigen Freitag auf dem Youtube-Kanal der „Sesamstraße“ veröffentlicht, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mitteilte.

Sein eigenes Musikvideo zu „Eule“ hatte Delay auch bereits mit Puppen aufgenommen. Für die „Sesamstraße“ hat der Hamburger den Text seines Liedes leicht umgetextet. So darf beispielsweise der spießige Bert, der eigentlich nur in Ruhe schlafen will, über die lauten Partygänger um Ernie mit einer eigenen Strophe schimpfen.

Seine siebenjährige Tochter kenne zwar Ernie und Bert, weil die mit ihrem Papa gesungen haben, habe aber sonst keinen Bezug zur „Sesamstraße“. Delay selbst hat als Kind die Serie jeden Tag geschaut. „Das war das einzige, was ich durfte und was es gab.“ Seine Lieblingsfiguren seien dabei Ernie, Samson und vielleicht noch Grobi gewesen. „Aber eigentlich Ernie, weil ich Ernie einfach lustig fand und frech. Das war immer lustig mit dem Gegenpool Bert und dass er ihn so genervt hat.“