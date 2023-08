„John Wick“-Serie: Starttermin auf San Diego Comic Con bestätigt

Anzeige

Amazon hat im Rahmen der San Diego Comic Con 2023 den Starttermin für „The Continental: From the World of John Wick“ und die zweite Staffel einer anderen Serie angekündigt.

Anzeige

„The Continental: From the World of John Wick“ soll in drei Episoden in die Ursprungsgeschichte des Hotels für Auftragsmörder eintauchen, das bereits aus der „John Wick“-Kinofilmreihe bekannt ist. Prime-Mitglieder sollen die Prequel-Serie ab dem 22. September streamen können, teilte Amazon mit.

Die Handlung wird dabei vom Anbieter folgendermaßen beschrieben: „‚The Continental: From the World of John Wick‘ wird aus der Sicht des jungen Winston Scott erzählt, der in die Höllenlandschaft des New York der 1970er Jahre gezogen wird wo er sich einer Vergangenheit stellen muss, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte. Winston schlägt einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels ein, um dieses zu erobern, und schließlich seinen Thron zu besteigen.“

Neben „John Wick“-Serie: „Invincible“ kehrt zurück

Parallel dazu wurde im Rahmen der diesjährigen San Diego Comic Con bekannt, dass „Invincible„, eine animierte Superheldenserie für Erwachsene, am 3. November zu Prime Video zurückkehren wird. Die zweite Staffel soll dabei insgesamt acht Episoden umfassen, welche ab dem 3. November wöchentlich auf der Streaming-Plattform zur Verfügung gestellt werden. Die Staffel wird allerdings in der Mitte unterbrochen. Wie Amazon mitteilt, wird die zweite Staffelhälfte dann erst Anfang 2024 ausgestrahlt. Ein erster Teaser zur neuen Staffel ist bereits online verfügbar:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Quelle: filmcontact/ Amazon

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.