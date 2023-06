„Kohlrabenschwarz“: Neue Paramount+ Serie mit Michael Kessler startet

Anzeige

Blutiges im Voralpenland: Ab sofort kann man alle Folgen der Paramount+ Serie „Kohlrabenschwarz“ mit Michael Kessler streamen.

Anzeige

Die Handlung der Krimiserie beschreibt der Streaming-Anbieter folgendermaßen: Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) will eigentlich nur seine Ruhe, stattdessen zweifelt er an seinem sonst so analytischen Verstand: Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände tauchen auf und uralte Ammenmärchen bekommen plötzlich eine blutige Brisanz. Bald zieht sich eine Spur an Gräueltaten durchs Voralpenland.

Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge nach Kräften ignoriert, schlägt sich zumindest die resolute Kommissarin Anna Leitner (Bettina Lamprecht) auf seine Seite, ebenso seine geliebt-gehasste Ex-Frau Susanne (Bettina Zimmermann). Schließlich komplettiert Susannes neuer Freund das ungewöhnliche Ermittlerquartett: der evangelische Pfarrer Franz Hartl (Peter Ketnath). Doch erst als ein geheimnisvoller Informant Schwab ein Märchenbuch zuspielt, zeichnet sich ab, dass hinter den mysteriösen Verbrechen ein perfider Plan stecken könnte.

Ab dem 8. Juni 2023 kann man alle sechs Episoden von „Kohlrabenschwarz“ bei Paramount+ streamen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Quelle: Paramount+, Cookie Communications