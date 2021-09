MagentaTV Oktober-Highlight: „The North Water“

Anzeige

Die Deutsche Telekom geht mit einem neuen Entertainment-Highlight in den Herbst: MagentaTV präsentiert als erste TV- und Streaming-Plattform in Deutschland die mit Spannung erwartete Drama-Serie „The North Water“ – exklusiv in der Megathek.

Passend zum Herbstanfang wird es mit dem Exclusive „The North Water“ kalt und windig bei MagentaTV. Das Serien-Drama wurde unter der Leitung von Regisseur Andrew Haigh an imposanten Originalschauplätzen in der Arktis gedreht. Deutschland-Premiere ist am 14. Oktober mit zwei Folgen – und am 21. Oktober erscheinen die weiteren vier Episoden der sechsteiligen Serie. Unter anderem spielen prominente Hollywood-Schauspieler wie Colin Farrell, Jack O’Connell und Stephen Graham dabei mit.

Arktis-Expedition auf Abwegen

Die Handlung von „The North Water“ orientiert sich am gleichnamigen Roman des englischen Schriftstellers Ian McGuire und spielt im Jahr 1859. Hauptdarsteller ist der Chirurg Patrick Sumner (Jack O’Connell), der auf der „Volunteer“ als Schiffsarzt anheuert. Um sein altes Leben hinter sich zu lassen, will sich Sumner in der menschenfeindlichen Natur der Arktis verlieren. Doch die Gewalt seiner Mannschaftskameraden übertrifft dabei Grausamkeit der Elemente. Besonders der Harpunier Drax (Colin Farrell) legt eine ausgesprochen brutale Natur an den Tag.

Neues MagentaTV-Highlight startet am 14. Oktober

Als der wahre Zweck der Expedition klar wird, kommt es dann zu einer Konfrontation zwischen den beiden Männern. Die Expedition gerät außer Kontrolle und führt die Crew zudem auf eine Reise weit weg von festem Boden – und damit auch von den sicheren Ankerplätzen der Zivilisation.

„The North Water“ entstand unter ganz besonderen Drehbedingungen: Die Serie wurde in der Arktis bei eisiger Kälte gedreht. In kaum einer anderen Umgebung ließ sich die Filmkulisse so authentisch nachstellen wie dort. Knapp vier Wochen war das Produktionsteam und die Crew vor Ort, begegneten echten Eisbären oder einem Walross und filmten in kleinen Booten auf dem arktischen Meer.

