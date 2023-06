MDR eröffnet ab heute das „Fundbüro der Liebe“

Anzeige

Im neuen Format „Fundbüro der Liebe“ bei MDR Jump werden Ostdeutsche über ihr persönliches Liebesleben auspacken.

Immer dienstags ab 17 Uhr sollen Menschen aus Ostdeutschland im „Fundbüro der Liebe“ ihre ganz persönlichen Lovestorys erzählen. Das Format wird dabei auf mdrjump.de und auf dem YouTube-Kanal ausgespielt.

Ein Promi im MDR-„Fundbüro der Liebe“

Den Anfang macht laut MDR Dustin aus Schönebeck in Mecklenburg-Vorpommern, der sich mit 15 in Karo verliebt hat. Letztere trennt sich allerdings nach vier Wochen, bevor sich beide Jahre später wiedersehen. Die Episode ist schon jetzt abrufbar. In den kommenden Folgen soll unter anderem auch der berühmte Schauspieler und Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest aus seinem Leben erzählen und wie ihn die Liebe aus der Drogensucht befreit hat.

„Fundbüro der Liebe“ ist eine Produktion von DRIVE beta im Auftrag des MDR. Claudia Schmidt fungiert dabei als verantwortliche Redakteurin.

