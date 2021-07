„Monster bei der Arbeit“: Neue „Monster AG“-Serie jetzt bei Disney+

Anzeige

Der Animationsfilm-Klassiker „Die Monster AG“ kehrt zurück: Bei Disney+ ist jetzt der Serienableger „Monster bei der Arbeit“ verfügbar.

Auf alle Fans des Oscar-gekrönten Films warten in „Monster bei der Arbeit“ zahlreiche neue Charaktere, aber auch einige wiederkehrende Gesichter. Mit dabei sind etwa wieder Billy Crystal und John Goodman als Mike Glotzkowski (im Deutschen von Ilja Richter gesprochen) und James P. „Sulley“ Sullivan.

Inhaltlich setzt „Monster bei der Arbeit“ an dem Tag ein, nachdem das Kraftwerk von Monsters, Incorporated begonnen hat, das Lachen von Kindern zu speichern, um Monstropolis mit Energie zu versorgen. Die Handlung folgt laut Disney nun Tylor Tuskmon, einem eifrigen jungen Monster, der als Klassenbester an der Monsters University abschloss und nun von einer Karriere als professioneller Schrecker träumt. Doch in der Monster AG lernt er, dass Schrecker inzwischen out und stattdessen Scherzer gefragt sind.

Die ersten beiden, jeweils knapp halbstündigen Episoden sind seit dem 7. Juli bei Disney+ zum Streamen verfügbar. Immer mittwochs sollen nun im Wochenrhythmus neue Folgen erscheinen. Insgesamt wird die erste Staffel der animierten Serie 10 Episoden umfassen.

Den deutschen Trailer zu „Monster bei der Arbeit“ gibt es hier zu sehen:

