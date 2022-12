Netflix im Januar: Die schräge Serie eines Kultregisseurs und mehr

Anzeige

Im Januar startet bei Netflix mit „Copenhagen Cowboy“ unter anderem eine der wahrscheinlich abgefahrensten Serien seit langem.

Nicolas Winding Refn hat mit Werken wie „Drive“, „The Neon Demon“ oder auch der kontroversen Amazon-Serie „Too Old To Die Young“ immer wieder für Aufsehen gesorgt. Seine neue Serie „Copenhagen Cowboy“ vereint wieder alle Zutaten, mit denen der Regisseur eine große Fangemeinde um sich scharen konnte: betörende Neon-Bilder, wummernde Bässe, Sex, Gewalt, ein Spiel mit dem Tempo, ein rätselhafter Plot. DIGITAL FERNSEHEN hat die hypnotisch-stilvolle Serie über rachsüchtige Prostituierte, skrupellose Gangster und mysteriöse Fabelwesen bereits bei den Filmfestspielen von Venedig gesehen und einige Eindrücke geschildert. Jetzt wird die Serie auch ganz regulär bei Netflix zu sehen sein: „Copenhagen Cowboy“ startet am 5. Januar 2023, wie die Plattform mitteilt.

Darüber hinaus kündigt der Streaming-Dienst weitere Highlights für das Januar-Programm an. Unter anderem hebt Netflix dabei die neue Staffel der Historienserie „Vikings: Valhalla“ hervor, die am 12. Januar anlaufen wird. Zudem schlüpft Hollywood-Star Christian Bale ab dem 6. Januar in „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ in die Rolle des berühmten Horror- und Krimiautoren Edgar Allan Poe.

Die Netflix-Highlights im Januar im Überblick

1. Januar: Kaleidoskop

5. Januar: Totenfrau/ Copenhagen Cowboy/ Ginny & Georgia (Staffel 2)

6. Januar: Der denkwürdige Fall des Mr. Poe

11. Januar: Sexify (Staffel 2)

12. Januar: Vikings: Valhalla (Staffel 2)

13. Januar: Sky Rojo (Staffel 3)

19. Januar: Die Wilden Neunziger!

19. Januar: Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

20. Januar: Devotion

27. Januar: You People

30. Januar: Princess Power

31. Januar: Pamela: Eine Liebesgeschichte

Quelle: Netflix

