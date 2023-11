Netflix setzt mehrere Serien ab

Nachdem jüngst etwa das Aus von „Vikings: Valhalla“ bekannt wurde, wird Netflix Medienberichten zufolge nun weitere Serien absetzen.

Schon mehrere Serien fanden zuletzt ihr teils abruptes Ende bei Netflix. So wurde in 2023 unter anderem bekannt, dass, entgegen der Hoffnungen vieler neuer Fans, die deutsche Mysteryserie „1899“ keine Fortsetzung bekommen wird. Daneben wurden beispielsweise auch das Historien-Spin-Off „Vikings: Valhalla“ sowie „Sex/Life“ und „Lockwood & Co.“ abgesetzt. Für „Vikings: Valhalla“ wurde das bevorstehende Serienende nach drei Staffeln im Oktober verkündet. Jetzt stehen weitere Formate vor ihrem Aus.

„Vikings: Valhalla“ endet bei Netflix nach drei Staffeln. Foto: Netflix

Diese fünf Netflix-Serien werden abgesetzt

Wie das „Deadline„-Magazin in dieser Woche berichtete, plant Netflix die Absetzung von fünf Formaten. Konkret soll es sich dabei um „Shadow And Bone“, „Glamorous“, „Agent Elvis“ sowie „Farzar“ und „Captain Fall“ handeln. Für die Fantasy-Show „Shadow And Bone – Legenden der Grisha“ kommt das Aus nach zwei Staffeln, alle anderen genannten Serien erhielten jeweils nur eine Staffel bei Netflix.

Als einen der Gründe für die Absetzung nennt „Deadline“ neben den wirtschaftlichen auch die Auswirkungen der Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren sowie die dadurch aufgerissenen Lücken und Verzögerungen in den Produktionsabläufen.

Quelle: Deadline